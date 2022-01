Они мешают похудеть. Диетологи назвали самые вредные продукты

Здоровое похудение выглядит по-разному для каждого человека, но часто требует одинаковых ежедневных изменений, связанных с диетой. Как считают эксперты, определенные продукты – к примеру, заменитель сахара, – оказывают вредное воздействие на организм их их лучше исключить из рациона.

Советы диетологов о том, как организовать правильное питание, опубликовал портал Eat This, Not That. В статье указали, что этих неполезных продуктов следует избегать в 2022-м, если вы хотите похудеть в новом году.

1. Белый хлеб

Это переработанный углевод, который может помешать достижению ваших целей по снижению веса, подчеркнули специалисты.

"Белый хлеб не поможет вам насытиться, так что вы можете в конечном итоге съесть больше калорий, чем вам нужно, и набирать вес", – заявил диетолог Цзинань Банна. Он отметил, что заменить этот продукт можно цельнозерновым хлебом.

Видео дня

2. Еда-фри

Всем известно, что пища, обжаренная в большом количестве масла, вредная. Обычно она высококалорийная, что никак не поможет вам похудеть.

Ученые связывают употребление жареной пищи с более высоким риском развития ожирения. Вместо того, чтобы готовить что-то во фритюре, лучше запеките свои продукты.

3. Заменители сахара

По словам диетолога Джанет Коулман, заменители сахара могут мешать, когда вы пытаетесь сбросить вес, даже если технически в них нет калорий.

"Важно понимать, что даже несмотря на то, что эти заменители не содержат калорий, они по-прежнему вызывают повышение уровня глюкозы в крови, что может повлиять на вашу способность худеть. Исследования показали, что заменители сахара могут действительно способствовать увеличению веса из-за их влияния на чувствительность к инсулину", – пояснила Коулман.

4. Продукты с низким содержанием клетчатки

Диетолог Кара Ландау посоветовала наполнять рацион продуктами с высоким содержанием клетчатки. Благодаря ним человек дольше чувствует сытость, поэтому вероятность переедания во время следующего приема пищи снижается.

Если же выбирать еду, где мало клетчатки, можно перебрать в плане количества калорий, но все равно не наесться.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах идеальной фигуры японок и китаянок. В этих странах особенная традиционная система питания, однако приемы, благодаря которым жительницы сохраняют стройность, могут быть полезными для женщин со всего мира.