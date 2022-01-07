Диетолог назвала способ похудеть без ограничений в еде: почему не нужно считать калории

Праздничный период у многих ассоциируется с большим количеством вредной пищи и алкогольных напитков, которые в результате заметно отражаются на внешнем виде и цифре на весах. Старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер не рекомендует сразу после застолья садиться на строгую диету и тщательно высчитывать калории. По ее мнению, можно похудеть без жестоких ограничений в еде.

Об этом доктор рассказала журналистам издания DailyМail. Она уверена, что маленькие порции смогут обеспечить лишь краткосрочный эффект, а чтобы добиться "настоящих" результатов, стоит потреблять продукты со сбалансированным содержанием белка и жиров.

Самое главное, что хотела донести Уилнер – не все калории равны. Например, 100 ккал авокадо и 100 ккал печенья по-разному отразятся на нашей фигуре. Эксперт заметила, что люди, которые худеют с помощью подсчета калорий, спустя время все равно набирают вес.

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"Это все напоминает замкнутый круг. Мы хотим похудеть, поэтому сокращаем количество калорий, что приводит к некоторым краткосрочным результатам. Затем мы не можем постоянно поддерживать такое питание, поскольку чувствуем голод. Поэтому мы срываемся, начинаем есть снова "больше нормы". Через время снова решаем снизить количество потребляемых калорий. Из-за таких скачек очень страдает наш метаболизм, а жир со временем накапливается быстрее обычного", – объяснила диетолог.

Вместо ограничений рациона стоит присмотреться к блюдам, которые содержат сбалансированное количество белка и полезных жиров. Такие обеспечивают длительное чувство насыщения, поэтому мы уберегаем себя от нежелательных срывов.

"Также важно позволять себе кушать то, что вам нравится, но в умеренных количествах. По возможности, заменяйте вредную пищу на полезную, чтобы уменьшить потребление рафинированных углеводов. Это минимизирует тягу к сладкому и снизит риск развития диабета второго типа", – посоветовала Уилнер.

Кроме того, диетолог настоятельно рекомендует больше внимания уделить своему психологическому здоровью: не контактировать с раздражителями, уберегать себя от стресса и хорошо высыпаться (минимум 8 часов ежедневно). Проблемы с перечисленными пунктами могут негативно отразиться на аппетите и фигуре.

На завтрак Уилнер посоветовала готовить овсянку, добавляя в нее арахисовую пасту, мед или джем. Можно чередовать ее с омлетом, который необходимо подавать с зеленью и овощами. На обед попробуйте суп из цветной капусты и фенхеля или рагу без картофеля. На ужин – бекон и бобы или бургиньон (французское блюдо) из говядины.

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