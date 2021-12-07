42-летняя женщина сбросила 45 кг без изнурительных диет. Фото удивительного перевоплощения

Англичанка Кэтрин Уотсон за три года похудела на 45 кг, не истощая себя диетами и активным спортом. 42-летняя женщина вступила в организацию Slimming World, оказывающую психологическую поддержку желающим избавиться от лишнего веса.

С помощью кураторов и других участников группы Кэт смогла вернуть себе подтянутую форму. О трехлетней истории со счастливым концом она рассказала изданию Gazette Live (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца страницы).

Все началось в далеком 2018 году, когда англичанка осознала, что ее вес мешает нормально передвигаться и даже завязывать шнурки. В то время она весила 16,5 стоун, что приравнивается к 105 кг.

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Приобщившись к организации людей с похожими проблемами, Кэтрин получила колоссальное количество поддержки и советов. Она добавила в своей жизни спортивную ходьбу и занятия с обручем, которые помогли ей похудеть.

Кроме того, женщина никогда не чувствовала голода, ведь Slimming World не пропагандирует изнурительные диеты, а только корректирует рацион. Уотсон вспомнила, что все последующие годы ела на уровне со своим сыном и мужем и никогда не готовила себе отдельное диетическое питание.

Через три года ей удалось похудеть почти в два раза. Кэт потеряла 45 кг и теперь наслаждается своей новой формой.

Обдумывая, почему она довела себя до ожирения, англичанка убеждена, что виной тому ее проблемы с ментальным здоровьем. Врачи установили Кэт диагноз – депрессия и тревожность, из-за которых она не могла заняться своим телом.

Однако после кардинальных изменений женщина чувствует, что ее психическое здоровье улучшилось, как и внешний вид.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-летняя Софи Хиггинботтом из Великобритании смогла избавиться от 56 кг и завоевала титул Slimming World's Woman of the Year 2021.