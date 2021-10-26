33-летняя англичанка похудела почти на 50 кг, испугавшись болезни мамы. Фото до и после

33-летняя англичанка по имени Кимберли Фишер рассказала, что похудела почти на 50 кг за год. Мотивацией женщины был печальный опыт ее матери, которая едва не погибла от отказа органов из-за избыточного веса.

Кимберли отметила, что сбросила вес не только ради себя, но и дочери, которую воспитывает в одиночку. Все для того, чтобы снизить риск ребенку остаться одному, чтобы малышка росла вместе с ней и больше проводила времени с Фишер, Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам англичанки, в 2015 году ее матери поставили диагноз – камни в желчном пузыре и она стала страдать избыточным весом, который привел к осложнениям и отказу некоторых органов.

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"Только когда моя мама заболела, я стала беспокоиться о собственном здоровье. Меня не волновало то, как я выгляжу. Но, когда у мамы появились камни из-за того, что она была очень полной – у нее стали отказывать органы и я чуть не потеряла ее. Именно в этот момент я поняла, что мне нужно сбросить вес и поправить свое здоровье, чтобы я могла наблюдать, как растет моя маленькая девочка", – говорит Кимберли.

Кимберли вспоминает, что "увлекаться" едой начала с 16 лет, когда она была в нездоровых отношениях с парнем. Она заедала стресс готовой едой, фастфудом и газировками. В 2015 году, когда она забеременела, стала кушать еще больше.

Женщина добавила, что тогда ее называли "отвратительной" и "толстой", однако ее это не беспокоило. Лишь болезнь мамы подтолкнула ее переосмыслить свою жизнь.

Фишер стала заниматься спортом, правильно питаться и за год усердий скинула почти 50 килограмм. Теперь обычное меню женщины состоит из овсянки или низкокалорийных домашних блинов на завтрак, салата, домашних супов, приготовленных собственноручно макарон с сыром.

Теперь Кимберли работает квалифицированным персональным тренером, помогая другим на пути похудения.

"Теперь я могу бегать за дочерью и на работе, не чувствуя, что собираюсь умереть. Я могу носить красивую одежду и покупать красивое нижнее белье, чего раньше никогда не делала. Мысленно я чувствую себя в сто раз лучше. Люди, которых я давно не видела, меня не узнают. Я люблю себя намного больше. Мне нравится то, что я вижу в зеркале, я счастлива", – подытожила Кимберли Фишер.

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