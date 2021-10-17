Аллергия, акне и пересушивание: дерматолог назвала главные ошибки при очищении кожи лица. Эксклюзив

Всем хочется выглядеть молодо и красиво, поэтому многие делают пилинги, чистки и ботулинотерапию. Но часто пренебрегают самым важным – правильным очищением.

А именно с него и начинается наша красота и здоровое сияние кожи.

OBOZREVATEL расспросил врача-дерматолога и косметолога Наталью Попову, почему опасно просто умываться мылом и вытирать лицо полотенцем.

– Какие ошибки часто совершают при очищении лица?

– Многие женщины часто пренебрегают этапом демакияжа и тонизации кожи. Если не использовать специальные средства для этого, то можно некачественно очистить лицо, что грозит высыпаниями. Тонизация же нужна, чтобы выровнять ph кожи и усилить действие сыворотки или крема.

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Кроме того, многие не моют руки перед очищением лица, неправильно подбирают средства для очищения кожи, не смывают мицеллярную воду, смывают тоник/лосьон с кожи, очищают кожу один раз в день или вообще этого не делают и умываются обычным мылом с отдушками.

– А как правильно нужно умываться?

– Нужно делать это поэтапно:

демакияж с помощью молочка, пенки или мицеллярной воды, потом обязательно смыть все это водой с лица;

очищение кожи с помощью геля/мусса;

тонизация кожи с помощью тоника/тонера/лосьона (нанести небольшие количество средство на ватный диск и протереть кожу обходя зону вокруг глаз, не смывать);

при надобности один-два раза в неделю делать глубокое очищение с помощью гоммажа/пилинга.

– Что точно нельзя делать во время умывания и протирания кожи?

– Во время очищения кожи нельзя сильно надавливать, тереть и растягивать ее, использовать неправильно подобранные средства. Также не стоит умываться, предварительно не помыв руки, и смывать тоник после его нанесения.

Если пренебрегать некоторыми этапами очищения, то можно ухудшить состояние кожи, пересушить и травмировать ее, спровоцировать аллергическую реакцию или усугубить течение акне.

– А мицелярная вода вредит коже? Какие есть альтернативы?

– Мицелярную воду можно использовать, но главное это делать правильно. Самое главное – не забывать смывать ее с кожи. Альтернативой для демакияжа может быть пенка или молочко.

– Как правильно подобрать тоник под свой тип кожи, на какой состав смотреть?

– Подбор тоника и других косметических средств лучше доверить дерматологу. Но если вдруг вы решили самостоятельно приобрести себе тоник или лосьон, то следует избегать средств с содержанием спирта. Они будут сушить кожу и делать ее более чувствительной.

Для жирной кожи подойдут тоники с кислотами, для чувствительной и сухой кожи – хорошо, если в составе будет алое, аллантоин, гиалуроновая кислота и термальная вода.

– Можно ли использовать мыло для умывания?

– Нет, нет и еще раз нет. Любые мыла очень сильно сушат кожу, делают ее чувствительной, нарушают гидролипидный баланс кожи и даже могут вызывать аллергическую реакцию, поскольку в составе содержатся отдушки, щелочь, ПАВы и прочее.

– А как правильно вытирать лицо?

– Лицо после очищения лучше всего промокать бумажными одноразовыми полотенцами, так как на обычном полотенце могут оставаться бактерии, грязь и так далее.

Также из-за грязного полотенца могут появляться прыщи, поэтому я советую использовать только одноразовые.

– Можно ли растирать кожу роллером для лица?

– Да, роллер можно использовать, но только после консультации дерматолога, который объяснит, как правильно его использовать и можно ли его использовать именно вам.

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