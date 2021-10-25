21-летняя англичанка едва не лишилась части лица после увеличения губ. фото

21-летняя англичанка по имени Эми Уайзман из города Дарем, которая работает медсестрой в стоматологической клинике, рассказала, как едва не лишилась зрения. По ее словам, гиалуроновый филер был введен в артерию, что привело к закупорке сосудов.

Девушка заплатила почти 100 долларов за эту процедуру косметологу, которому доверяла, пишет Daily Mail. Эми заявила, что ее губе не хватало кислорода, и у нее было 24 часа, чтобы исправить ситуацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она рассказала, что нужно было срочно что-то делать, поскольку часть губы полностью могла отмереть, и ей понадобился кожный трансплантат.

Впоследствии наполнитель был растворен профессиональным врачом. Девушка отправилась к терапевту, который заявил, что ей повезло, что у нее все еще есть губа. Также она посетила дантиста, который сказал ей, что она может потерять зрение, если не растворит гиалуронку в течение 24 часов.

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"Я была в полном шоке, когда они сказали, что я могу потерять зрение. Я не знала, что происходит. Я не знала, можно ли спасти мои губы или они будут навсегда повреждены. У меня уменьшился кровоток, потому что наполнитель блокировал артерию, синяк был. Если бы я не посетила врача вовремя, я бы потеряла зрение и левую часть лица, и мне понадобился бы трансплантат ткани на лице", – сказала девушка.

Эми добавила, что ходит косметологу, которая вколола ей эту злополучную инъекцию 0,5 мл в губы, с 17 лет.

"После первой инъекции я почувствовала сильную боль, но я не думала об этом, потому что знаю, что делать губы больно. Но это было хуже, чем то, что я испытывала раньше. Я сказала об этом косметологу, и она сказала, что попала в вену, но не о чем беспокоиться", – вспоминает Эми.

После процедуры Эми села в машину и стала рассматривать свои губы и расстроилась, ведь такого синяка, как был у нее, не должно быть.

"Левая сторона моей губы выглядела совсем не так, как надо. И была ужасная боль. Это была агония. Я отправила фото женщине, она сказала, что это просто синяки, и я ей доверяла, потому что она уже делала мне губы раньше", – отметила Эми.

Вскоре девушка решила проконсультироваться с другим специалистом и скинула ему фото резко опухшей губы. Он направил Эми к пластическому хирургу и терапевту. Также снимки она отправила коллегам, которые посоветовались со специалистами и приняли решение срочно растворить наполнитель.

После этого случая, Эми сказала, что эта травма подорвала ее уверенность и она на всю жизнь отказалась от гиалуроновых филеров.

"Это меня оттолкнуло, и я бы не стал делать это снова. Но если и решусь, то пойду к тому, кто имеет медицинское образование. Люди проходят курс за день и у них есть якобы квалификация, а врач мог бы диагностировать проблему и сразу решить ее", – подытожила Эми Уайзман.

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