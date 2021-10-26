Как нарисовать идеальные стрелки на глазах с помощью длинных ногтей: лайфхаки от блогеров

В сети появилось видео, как блогер легко рисует идеальные стрелки на глазах с помощью своих длинных ногтей. Вскоре этот ролик разлетелся по интернету и его заметил стилист, который решил также попробовать этот совет.

Поскольку у мужчины были короткие ногти, ему не удалось нарисовать заветные стрелки. Ролик со своей попыткой он опубликовал TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Ты серьёзно? Это действительно работает? Вот мой чёрный карандаш и давай проверим, правда ли это работает. О, кажется, у меня не получилось", – сказал в видео блогер.

Отметим, суть лайфхака заключается в том, что необходимо обвести глаз карандашом нужного цвета. После этого натянуть кожу и провести ногтем от нижнего уголка глаза по направлению к виску. Таким образом, получается идеально вытянутая аккуратная стрелка.

Через некоторое время блогер решил вновь опробовать эту технику на себе. На этот раз он подготовился и сделал себе длинные ногти. К его удивлению, мужчину ждал успех. Благодаря этой технике, ему удалось нарисовать длинную тонкую стрелку.

Косметологи предостерегают, что частое применения лайфхака, в котором натягивают тонкую кожу у глаз, может привести к преждевременным морщинам, пишет Medialeaks.

По словам доктора медицины из Американской академии офтальмологии Эшли Бриссет, чтобы избежать попадания грязи в глаза, стоит тщательно вымывать руки и ногти мылом, а применяя вышеупомянутый лайфхак нужно осторожно, лишь слегка натягивать кожу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка по имени Эми Уайзман рассказала, как едва не лишилась зрения. По ее словам, гиалуроновый филер был введен в артерию, что привело к закупорке сосудов.