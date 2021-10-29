Хирург раскрыл секрет помолодевшей Аллы Пугачевой. Фото до и после

Пластический хирург Павел Пиманчев рассказал, что секрет преображения известной 72-летней эстрадной певицы Аллы Пугачевой в пластике лица. По его словам, это заметно даже по фото.

Хирург уверяет, что Примадонна сделала круговую подтяжку лица, блефаропластику (операция по изменению формы век), ринопластику (исправление деформаций носа). Кроме этого, Павел отметил в интервью NEWS.ru, что Пугачева увеличила губы при помощи гиалуроновой кислоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика", – подчеркнул Пиманчев.

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Стоит добавить, что знаменитость не скрывает, что прибегала к помощи пластики. Однажды одна из операций едва не закончилась трагически. По словам подруги Пугачевой Милы Андреевой, более 30 лет назад Примадонне занесли инфекцию в клинике в Швейцарии, из-за которой "у нее поднималась температура, она исхудала и просто тихо загибалась, на нее страшно было смотреть". Вскоре она вернулась в Москву, и хирургам удалось спасти певицу.

Также Пиманчев прокомментировал изменение в фигуре артистки. Он отметил, что похудеть можно не прибегая к хирургическому вмешательству, а лишь придерживаясь правильного питания и физических нагрузок.

Он добавил, что есть и такие, кто не прочь быстро похудеть с помощью пластики.

"Некоторые, чтобы избавится от лишнего веса, прибегают к процедуре искусственного уменьшения желудка, чтобы быстрее насыщаться. А также делают липосакцию — удаление подкожно-жировой клетчатки", – сказал Павел Пиманчев.

К слову, певица с удовольствием демонстрирует свои изменения во внешности, публикуя фотографии на личной странице в Instagram.

Поклонники эстрадной артистки неустанно пишут комплименты заметно похорошевшей Пугачевой в комментариях под снимками.

"Красивая", "Милая", "Какая женщина", "Мегазвезда", "У меня в 32 больше морщинок", "Удивительная", "Вы идеальная и красивы во всем", "Особенная улыбка", "Вы супер", – пишут люди под фотографиями певицы.

Коротко про знаменитость:

Алла Пугачева – певица, композитор, продюсер и режиссер. Родилась в 1949 году в Москве. В 1991 году получила звание Народной артистки СССР. В репертуаре Примадонны более 500 композиций на разных языках. С 1976 по начало 90-х возглавляла музыкальные хит-парады и признавалась лучшей певицей. В 2010 году оставила гастрольную деятельность, но не отошла от творческой деятельности.

Была замужем за артистом Миколасом Орбакасом, в браке с которым родилась дочь Кристина. Также состояла в браке с кинорежиссером Александром Стефановием, продюсером Евгением Болдиным, певцом Филиппом Киркоровым.

С 2011 года певица замужем за комиком Максимом Галкиным, с которым воспитывают дочь Елизавету и сына Гарри от суррогатной матери.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бывшая домработница Аллы Пугачевой – Людмила Дороднова – поведала о неожиданных подробностях из жизни поп-дивы в быту. По словам экс-персонала, Примадонна ведет простой образ жизни и обожает тяжелую пищу.