'Комплекс чебурашки' и нос кривой: пластический хирург назвал топ-5 самых популярных операций в Украине. Эксклюзив

Пластическая (или реконструктивная) хирургия в Украине выходит на новые высоты. Увеличить грудь, изменить форму носа или откачать жир из проблемных мест к нам едут даже из других стран.

Этому способствуют как доступные цены на пластику, так и опытность врачей и качество операций. Пластический хирург и Заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал эксклюзивно для OBOZREVATEL, что чаще всего хотят изменить в своей внешности украинцы и почему.

1. Маммопластика – изменение формы и размера груди

По словам Дмитрия Слоссера, увеличение размера груди – самая популярная маммопластическая операция в Украине. В подавляющем большинстве девушки решают лечь под нож хирурга из-за того, что им не нравится размер, которым наделила их природа. Также врач говорит, что среди распространенных причин сделать маммопластику – потеря упругости груди после родов.

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"Гормональные изменения, которые претерпевает женственный организм в период беременности и родов, часто неотвратимы, и без хирургического вмешательства вернуть молодость груди довольно сложно", – говорит пластический хирург.

Он отметил, что реже к нему обращаются с запросом об уменьшении груди. Это преимущественно случаи, когда слишком развитые молочные железы отрицательно влияют на здоровье – мз-за избыточного веса груди у их обладательниц начинает болеть спина, руки, это мешает нормальному сну, занятию спортом и так далее.

За границей операция по уменьшению молочных желез даже покрывается медицинской страховкой.

2. Ринопластика – изменение формы носа

Как и в случае с маммопластикой, изменить форму носа люди стремятся по двум причинам: по чисто эстетической – уменьшить размер или изменить форму, – или же медицинской.

"Искажение носовой перегородки затрудняет носовое дыхание и приводит к серьезным проблемам со здоровьем, и здесь операция необходима. Кроме того, часть клиентов приходит на ринопластику из-за деформации носа вследствие травм – на спортивном ринге, во время бытовых приключений или ДТП".

По словам специалиста, эта пластическая операция является самой популярной среди мужчин.

3. Блефаропластика – коррекция век

С возрастом кожа век теряет упругость, и они "нависают" над глазами. Или же на нижних веках образуются глубокие морщинки.

"Эта процедура позволяет устранить мешки под глазами и в буквальном смысле "раскрыть" глаза. Как правило, к нам с таким запросом приходят пациенты "в возрасте". Правда, случаются врожденные особенности век, которые мешают даже совсем молодым девушкам – например, грыжи или припухлости под глазами. Исправляем и такое", – объясняет Дмитрий Слоссер.

4. Абдоминопластика – операция на брюшной стенке

По словам пластического хирурга, в операции на животе чаще всего нуждаются женщины после родов.

"Во время беременности кожа и мышцы передней брюшной стенки растягиваются, а сам живот обвисает. Часто бывает, что здесь не помогут никакие упражнения или тренажеры – только пластическая операция", – говорит эксперт.

Абдоминопластика устраняет расхождение брюшных мышц живота, выпуклости и удаляет избыток кожи, которая растянулась.

Как и в случае с другими операциями, абдоминопластика может носить не только эстетический, но и реконструктивный характер – если у пациентки есть грыжи или расхождения прямых мышц живота.

5. Отопластика – коррекция ушных раковин

Около 5% людей на планете имеют оттопыренные уши. Большинство из них, особенно мужчин, это не волнует, а вот женщины страдают "комплексом чебурашки" и часто приходят с этой проблемой к пластическим хирургам. При этом, как совсем юные пациенты, так и взрослые.

Интересно, что к пластическим хирургам часто обращаются пациентки с мгновенной прихотью или под давлением мужчины, а потому после операции сожалеют о содеянном. Поэтому важно выбирать профессионального врача, который поможет разобраться, эта проблема надумана и стоит ли операции.

"Подобные решения должны приниматься осознанно, с полным пониманием последствий. Только тогда они приносят пользу и радость", – Дмитрий Слоссер.

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