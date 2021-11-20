5 хитростей, как выглядеть моложе с помощью макияжа. Советы визажиста

Каждая новая морщинка на женском лице, возрастная пигментация и купероз – повод научиться делать anti-age макияж. Он не только скрывает погрешности, но и придает облику свежести и сияния.

Чтобы сделать антивозрастной макияж понадобится минимум косметики и всего 10 минут времени. OBOZREVATEL поинтересовался у визажиста Алены Савченко, действительно ли правильно подобранный тон и помада могут сделать женщину моложе на 10 лет.

Перед тем, как начать "процесс омоложения" необходимо подготовить кожу к нанесению косметики. Воспользуйтесь очищающими средствами, а также тоником или тоннером. Затем увлажните кожу сывороткой или маслосодержащими кремами.

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Важно помнить, что существуют разные типы кожи. Если она у вас и без того жирная, не переусердствуйте с увлажнением. Уделите особое внимание зоне вокруг глаз. Алена рекомендует использовать патчи или специальную сыворотку.

Приступаем к самому интересному.

Этап первый – выравнивание тона.

Плотный тональный крем поможет спрятать все недостатки – это миф. Он только подчеркнет морщины и шелушение. Мы не стремимся сделать из себя фарфоровую куклу, мы хотим придать лицу здоровое и естественное сияние. Предпочтение стоит отдать легким текстурам: ВВ или СС-кремам. Они обладают не только перекрывающими свойствами, но и увлажняющим эффектом. Чтобы не прогадать с нужным оттенком, протестируйте средство на шее.

Этап второй – румяна.

Уже не первый год румяна остаются главным трендом в макияже. Правильно подобранное и нанесенное косметическое средство придает щекам свежий румянец, который считается признаком здоровья и молодости. Когда наносите материал на лицо – улыбнитесь. Так вам будет легче понять, где именно должен появится цвет. Остатки на кисточке не струшивайте, а распределите по лицу: нанесите на кончик носа, подбородок и губы. Также румяна можно использовать в качестве теней для глаз. Откажитесь от бордовых, рыжих, красных и коричневых тонов. Они только прибавят возраста. А вот персиковые и розовые оттенки вернут лицу юность и свежесть.

Этап третий – брови.

От толщины, формы и изгиба бровей зависит общий вид лица. Предпочтение стоит отдать натуральным и воздушным линиям. Не переусердствуйте с нанесением продукта. Забудьте о черных и рыжих бровях. Оттенки русого и каштанового подойдут и блондинкам, и брюнеткам, и рыжеволосым красавицам. Гель, воск и мыло помогут получить нужную воздушность и свежесть.

Этап четвертый – ресницы.

С возрастом верхнее веко опускается и взгляд может казаться грустным. Чтобы исправить ситуацию, визажист Алена рекомендует прокрашивать межресничный край черным или коричневым карандашом. Не наносите на неподвижное веко блестящие тени. Это придаст взгляду тяжести. Усилят эффект "молодых" глаз хорошо прокрашенные тушью ресницы. Нижние красить нежелательно. К концу дня под глазами могут остаться черные следи. По возможности, воспользуйтесь щипцами для завивки – керлером.

Этап пятый – губы.

С возрастом можно заметить, что губы теряют насыщенность, влагу, а их контур становится менее четким. Макияж способен скрыть вышеперечисленные недостатки. Предварительно губы нужно увлажнить маслом или бальзамом. Спустя несколько минут убрать салфеткой остатки средства, чтобы в последствии нанесенная косметика не скаталась. Не выбирайте матовые помады в темных оттенках. Они визуально уменьшат губы и подчеркнут их сухость. А вот блески в тон румян (персикового и нежно-розового цветов) придадут лицу свежести. Для более стойкого эффекта прорисуйте контур нюдовым карандашом, а середину заполните увлажняющими блеском или помадой.

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