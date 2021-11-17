Секрет идеальной кожи кореянок раскрыт. 4 бьюти-приема, которые стоит знать каждой

Как правило, кожа кореянок выглядит гладкой и безупречной, однако, дело вовсе не в генетике, а в тщательном уходе. Бьюти-эксперт раскрыла четыре популярные процедуры с использованием увлажняющих тонеров, о которых многие девушки часто забывают.

Восточные девушки с самого детства знают о том, что после очищения кожи идет тонизирование и увлажнение, а многие считают эти этапы бесполезными в уходе за кожей. Однако это не так, поскольку тонеры защищают от негативных факторов окружающей среды, препятствуют развитию пигментации и акне, а также восстанавливают pH баланс кожи, пишет Elle.

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Одним из первых бьюти-приемов, эксперт назвала "наслаивание" тонера несколько раз подряд. Когда используется техника "наслаивания", действие ингредиентов в тонере усиливается. А для того, чтобы увидеть эффект – нужно применять косметическое средство с гиалуроновой кислотой, азиатской центеллой и лизатой и повторить прием стоит 6-7 раз.

Необходимо нанести тонер с вышеуказанными ингредиентами на ватный диск и протереть кожу лица, после дать высохнуть и вновь нанести на кожу, но уже с помощью рук.

После проделанной процедуры, отмечает бьюти-эксперт, нужно нанести увлажняющий крем, который создаст защитный слой.

"Благодаря многократному нанесению тонера кожа поглощает большое количество влаги, которое точно не будет лишним в разгар отопительного сезона", – отмечается на сайте.

Второй бьюти-прием заключается в увлажнении области вокруг глаз. Эксперт советует накладывать патчи-компрессы из ватных дисков, которые пропитаны увлажняющим тонером.

Для этого необходимо "щедро" смочить диск тонером и приложить в области вокруг глаз на 15 минут. К слову, в салонах Кореи часто используют подобную технику не только возле глаз, а и когда клиентка делает процедуру на лице, такие патчи кладут ей на шею.

Еще одним очень важным бьюти-приемом, которым пользуются кореянки – пилинг кожи. Нанесение отшелушивающего тонера с содержанием кислот AHA, BHA, PHA, LHA, помогает избавиться от ороговевшей кожи и улучшает способность последующего увлажняющего средства.

Последняя, четвертая бьюти-процедура поможет заполучить идеально ровный и сияющий тон. Она заключается в тонике. Пропитав ватный диск небольшим количеством тонера вместо воды, протерев им кожу лица, девушка с легкостью может добиться желаемого результата. Отметим, что это подойдет особенно обладательницам сухой кожи.

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