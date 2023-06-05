Спасет слабые и ломкие ногти! Что такое структурированный маникюр и в чем его преимущества

Если ваши ногти ломаются и слоятся, а вы хотите их отрастить, или на пластинах появились возрастные бороздки, выход есть. С этими проблемами поможет справиться структурированный маникюр.

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В этой технике используется специальная гелевая основа, которая разглаживает и выравнивает ногти и продлевает срок службы покрытия. Делается это элементарно: мастер должен наносить гель так, чтобы центр ногтя стал более толстым.

Поверх конструирующего геля можно нанести любое покрытие – обычный лак, гель или пудру. Также можно сделать любой дизайн, чтобы визуальный эффект тоже не пострадал.

Структурированный нейл-арт самый красивый и долговечный. Он почти не повреждает ногтевую пластину и помогает отрастить длинные и крепкие ногти.

Гибкая гелевая структура гель-лака превосходит традиционный акрил именно своей пластичностью: ногти будут защищены надежно.

Единственным недостатком структурированного маникюра является то, что на его выполнение уходит много времени. Если это делать с нуля, то процедура займет не менее двух с половиной часов, и это не считая дизайна.

Структурированный маникюр обычно стоит на 20-30% дороже, чем обычный, из-за более высокого уровня навыков, необходимых для нанесения геля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глупо считать, что оригинальный и стильный дизайн можно сделать только на длинных ногтях. Короткая длина с нужным покрытием также придаст шарма рукам. А если добавить в нейл-арт нюдовые цвета и блестки, то ваши руки будут выглядеть свежо и молодо.

Недавно OBOZREVATEL писал, что такое маникюр "супермоделей". Это тот случай, когда покрытие подойдет под любой образ, для любого случая и сезона. Такой дизайн является фаворитом среди знаменитостей.

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