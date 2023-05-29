Сочетается с любым нарядом! Что такое 'маникюр супермоделей', который освежает руки. Фото

"Маникюр супермоделей" – вечноактуальный тренд. Его нередко можно заметить на ноготках всемирно известных звезд, которые участвуют в показах, часто посещают светские мероприятия и появляются в разных образах.

Видео дня

Этот нежный дизайн особенный тем, что сочетается с любым образом, что делает его универсальным. Редакторы сайта HOLA рассказали, что нужно знать о фаворите моделей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Маникюр супермоделей" – это ноготки средней длины, окрашенные в нежный нюдовый или розовый оттенок. Обычно звезды выбирают лаконичный миндаль или квадратную форму.

Такой дизайн является фаворитом среди знаменитостей, поскольку его считают самым элегантным. Более того, светлый цвет ногтевой пластины, в отличие от темных оттенков лаков, освежает руки и не подчеркивает возрастные изменения.

Лаконичный маникюр выбирают, в частности, потому, что он не бросается в глаза и идеально сочетается со всеми образами. Для моделей, каждый раз перевоплощающихся на подиумах – это очень важно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "облачный" маникюр неожиданно покорил многих модниц во всем мире. Он подчеркнет загар, а также подойдет под любой образ – базовый и яркий. Чтобы узнать, как его сделать – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!