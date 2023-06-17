Минус 10 кг сразу! Какие цвета и узоры платьев заметно стройнят: сделают фигуру изящной. Фото

Вы когда-либо задавали себе вопрос, влияют ли оттенки одежды и принты на фигуру? Определенно, да. Цветовая палитра и узоры могут как добавить объем, так и скрыть лишние сантиметры. Также важно обращать внимание на элементы дизайна. Например, тканевая драпировка и лампасы вытянут рост и сделают бедра худее.

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OBOZREVATEL расскажет, какие цвета стоит включить в гардероб, чтобы визуально скорректировать силуэт. Сегодня мы вместе погрузимся в теорию оттенков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Узоры, которые делают стройнее

Вертикальные линии

Самый простой и понятный вариант выглядеть стройнее – это выбирать платья с вертикальными полосками. Однако они должны быть не слишком акцентными и широкими. Деликатная и контрастная полоска также сделает вас выше.

Запах на платье

Француженки очень любят этот фасон платья. Современные изделия могут быть как в офисном, так и в романтическом стиле. Идеальная длина для такой вещи – немного ниже колена. Чтобы казаться еще выше, обувайте лодочки в бежевом цвете. Они продлят ноги.

Драпировка

Помимо полос и запаха есть еще один неплохой вариант, чтобы "постройнеть" за несколько минут. Это тканевая драпировка! Самой оптимальной моделью станут платья в греческом стиле или изделия с плиссе.

Цвета, которые делают стройнее

Черный – вечная классика. Этот цвет идет всем без исключения и может подчеркнуть фигуру любой девушки. Необязательно носить черный total look. Можно точечно скорректировать необходимые вам зоны – живот, бедра или руки.

Графитовый – достаточно популярный цвет в этом году. Из-за своей приглушенности он исправит пропорции тела и придаст образу стиля.

Синий – также является холодным тоном. Потому он имеет свойство оптически уменьшать. Но выбирайте не светлый оттенок, а глубокий и насыщенный электрик.

Винный – цвет осени. Этот оттенок особенно идет жгучим брюнеткам. Кроме того, как и все остальные холодные тона, он будет скрывать недостатки.

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