Шесть ошибок, которые делают женщин неухоженными: Кристиан Диор говорил, что они 'убивают' красоту

Французский модельер Кристиан Диор говорил: "Элегантность – в ухоженности. Лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой". Также он утверждал, что пик привлекательности женщин приходится на возраст от 35 до 40 лет. Именно в этот период большинство представительниц прекрасного пола осознают все свои сильные и слабые стороны.

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OBOZREVATEL поделится, по каким признакам основатель модного дома распознавал красивую и ухоженную девушку. Ошибки, которые мы перечислим ниже, ни в коем случае нельзя повторять.

1. Отсутствие духов

По мнению Кристиана Диора, именно парфюм придает девушке великолепный оттенок женской индивидуальности. Но некоторые представительницы прекрасного пола иногда пренебрегают этим правилом или покупают один запах на все случаи жизни. Но это является большой ошибкой. Выбирая духи для выхода в свет, мы, в первую очередь, определяемся с посланием, которое хотим донести окружающим.

2. Одежда не по размеру

Оверсайз сегодня в моде, но если вы подобрали тотал лук, тогда ваш внешний вид будет казаться неопрятным и "пацанским". То же самое касается и одежды на несколько размеров меньше. Наряды, подобранные не по размеру, сразу лишают леди шанса произвести хорошее впечатление. Уделяйте примерке достаточное количество времени, не стоит брать вещь и сразу идти с ней на кассу.

3. Неподходящая обувь

Многие барышни думают, что если они составили модный аутфит, никакая обувь его не испортит. Но, к сожалению, это не так. Если туфли не подходят к платью, или же, если вы обули кроссовки под вечерний образ, эта часть гардероба превратит вас в посмешище. Помните, обувь играет огромную роль!

4. Отсутствие маникюра

Руки – визитная карточка любой девушки. Облущенный лак, заусеницы, ногти разной длины или вообще отсутствие маникюра мало кому понравится. Пускай он будет нюдовым и совсем простым, однако руки должны быть ухоженными. Обязательно скрабируйте и увлажняйте кожу рук, наносите на кутикулу масло.

5. Грязные волосы

Кристиан Диор и Коко Шанель считали, что появление на людях с грязной головой – это настоящее преступление. Нельзя стать истинной леди, если игнорировать состояние шевелюры. Ведь от прически зависит общее впечатление о вас.

6. Неухоженные пятки

Зимой, когда наши ноги спрятаны, можно простить такую оплошность. Но никак не летом, когда женщины начинают носить открытую обувь. Педикюр должен стать вашей обычной рутиной. Уделяйте внимание не только пальчикам, но и пяткам. Обзаведитесь инструментами, необходимыми для того, чтобы поддерживать ваши ножки в порядке.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, существует несколько непростительных ошибок в маникюре. Чтобы узнать, как сделать так, чтобы руки выглядели не хуже, чем у Кейт Миддлтон или Меган Маркл, – читайте наш материал.

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