Лучший выбор для модниц: топ-7 трендов маникюра в 2023 году. Фото

Каждый сеанс маникюра – это шанс проявить фантазию и ознакомленность с модными тенденциями. В этом году их будет 7, и каждая красавица найдет что-то для себя под любое настроение.

Видео дня

Так считают редакторы французского модного журнала Noovo Moi. О некоторых из новых трендов в мире нейл-арта OBOZREVATEL уже писал раньше (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Глазированный пончик

Чтобы точнее понять эту тенденцию, нужно представить пончик, покрытый нежной, чуть-чуть розовой и блестящей глазурью. Именно такого покрытия добиваются в салонах всего мира благодаря красивым лакам и мастерству.

Пурпурный цвет

Актуальный тренд – это не всегда сложный дизайн. В 2023 году особенно стильно на руках, в одежде и аксессуарах будет смотреться пурпурный оттенок.

Маникюр "Ванильный латте"

В предыдущие годы этот цвет не был одним из модных, но в этом сезоне ситуация изменилась. Хотя бы один раз точно стоит попробовать теплый, молочно-коричневый оттенок, напоминающий латте.

Разноцветные ногти

Дизайн с использованием разных цветов не всегда бросается в глаза и выглядит дерзко. Комбинировать между собой можно и базовые цвета, что в 2023 году станет трендом.

Красочный французский маникюр

Почти каждый год классический френч обновляется и дарит красоткам возможность разнообразить вечную классику. Как и в предыдущие годы, яркие кончики будут в моде.

Минималистичный дизайн

"Невидимый френч", геометрический маникюр, ванильный французский маникюр и корейский Blush Nails – разновидности минималистического нейл-арта. Все они будут в моде, хоть и сильно отличаются друг от друга.

Текстурные ногти

Уже сейчас мастера ногтевого сервиса готовятся к наплыву клиенток с желанием попробовать текстурный дизайн. В этом направлении фантазировать можно сколько угодно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что французский маникюр с двойным омбрем стал новым трендом. Как его правильно делать – читайте в материале.

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