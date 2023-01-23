Ванильный французский маникюр будет одним из главных трендов 2023 года: в чем особенность. Фото

Если проследить за модными тенденциями прошлых лет, которые, как известно, циклически сменяют друг друга, можно заметить, что они никогда не повторяются на все 100%. Даже вечноактуальный французский маникюр благодаря фантазии и умениям мастеров ежегодно обновляется.

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Классический френч сменяли дизайны с острыми углами, цветными кончиками и двойным омбре, но в 2023 году на пике популярности будет ванильный маникюр. Об этом пишут редакторы журнала Russh (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Минимализм и простота в образе – хит в моде уже несколько лет, однако это не означает, что с базовыми и неяркими цветами нельзя экспериментировать. К примеру, удивить новым видом френча.

Изюминка ванильного французского маникюра в том, что кончик окрашивается не ослепительно белым лаком, как это привыкли видеть в классическом дизайне. Вместо этого цвет выбирают более нейтральный – молочный.

Таким образом, разница между базовой частью и кончиком не бросается в глаза. А если не присматриваться, можно подумать, что на ногте совсем нет лака.

Новый дизайн на своих ноготках уже показали известные красотки – Кайли Дженнер и Хейли Бибер.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах стойкого маникюра от профессионалов. Если соблюдать простые правила, ногти будут красивыми и здоровыми.

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