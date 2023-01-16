''Невидимый'' французский маникюр будет самым модным в 2023 году: в чем особенность. Фото

Даже вечная классика иногда нуждается в переосмыслении, чтобы сохранить актуальность. Такие изменения в этом сезоне коснулись и французского маникюра. В 2023 году на пике популярности будет "невидимый" френч.

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Его изюминка в минимализме, который сейчас задает тенденции в моде. OBOZREVATEL решил показать новый хит в мире нейл-арта, о котором рассказали Glamour (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Невидимый" френч не имеет четкого дизайна и определенных правил. Так его стали называть из-за незаметных линий и базовых лаков, которые сливаются с цветом ногтевой пластины.

Мы знаем, что классический французский маникюр – это нюдовая база и выделенный белым лаком кончик ногтя, но в "невидимом" френче нужно избегать ярко выраженных деталей.

Так, кончик можно выделить одной линией, не заполняя его. Популярны также дизайны, где на базовой основе едва виднеется блестящий и светоотражающий лаки нюдового оттенка.

Некоторые храбрецы буквально создают "невидимый" френч, специально не закрашивая лаком кончик ногтя, оставляя его прозрачным.

Преимущество такого маникюра в том, что дизайнов можно создать множество. Если проявить фантазию, подобный нейл-арт трудно будет найти или повторить.

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