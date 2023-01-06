Корейский маникюр Blush Nails покорил женщин со всего мира: в чем его особенность. Фото

В мире нейл-арта появился новый тренд Blush Nails, который уже стал популярен среди женщин всего мира. Он пришел к нам из Южной Кореи, где преобладает минималистичный дизайн.

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В переводе с английского Blush Nails означает "румяные ногти", что красноречиво описывает главную изюминку такого маникюра. OBOZREVATEL решил рассказать о новом хите (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Румяный" дизайн понравится поклонницам минимализма и лаконичного арта.

Его изюминка заключается в том, что на ногтевую пластину наносится лак красно-розовых оттенков, который нужно "растянуть" и создать эффект полупрозрачного пятна, похожего на окраску румянца на щеках.

Обычно его рисуют на прозрачной основе, однако иногда можно подобрать базовый цвет. Интересно, что румянец хорошо сочетается и с другими дизайнами, такими как, например, классический френч.

Если хочется разбавить маникюр, поверх розового пятна можно нарисовать что-нибудь или наклеить уже готовую иллюстрацию. Также красиво в комбинации с "румянцем" смотрятся блестки.

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