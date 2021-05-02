Календарь стрижек на май 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на май 2021 года поможет выбрать оптимальный день для смены прически.

Так, считается, что фазы Луны могут влиять на рост и здоровье волос. Когда поход к парикмахеру будет наиболее благоприятным, а когда от стрижки и окрашивания волос лучше отказаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Полнолуние – 26 мая.

Новолуние – 11 мая.

Растущая Луна – с 12 по 25 мая.

Убывающая Луна – с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая.

Благоприятными для стрижки волос являются дни 3, 8, 12, 13, 14, 16, 20, 21 и 22 мая.

Дни 2, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 мая неблагоприятны для стрижки.

Благоприятными днями для окрашивания являются 5, 7, 16, 17, 27 и 31 мая. При этом 3 мая рекомендуется окрашивание в свой цвет, 4 мая – в каштановые оттенки, 5, 6, 7 и 12 мая – использование только натуральных красителей, 9 мая волосы следует красить с использованием питательной маски, 10 мая – в натуральные оттенки, 14 мая – осветлять волосы, 15 мая – окрашивание в светлые тона, 18 мая – в темные, а 27 мая – оттеночным бальзамом или пенкой.

Дни 2, 11, 19, 21, 25, 28, 29 и 30 мая в целом неблагоприятны для окрашивания волос. Кроме того, 23 мая не рекомендуется обесцвечивать волосы, а 24 и 26 мая – радикально менять цвет.

Все остальные дни являются нейтральными для стрижки и окрашивания волос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа "самая модная" стрижка 2021 года. Стилисты рассказали, как правильно подобрать ее под ту или иную форму лица.