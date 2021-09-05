Обветренные губы, акне, сухость кожи: как справиться с этими проблемами осенью. Интервью с косметологом

Осенью наша кожа как никогда нуждается в мягком очищении и усиленном питании. Резкая смена температур, ветер и другие атрибуты "золотой" поры могут вызвать обострение дерматологических проблем.

О том, как правильно ухаживать за кожей и как бороться с сухостью и акне осенью, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL практикующий врач-дерматолог и косметолог Наталья Попова. Эксперт объяснила, как правильно очищать кожу в холодный сезон и предотвратить появление купероза.

– Почему с приходом осени кожа становится тусклой, сухой, начинает шелушиться?

– Осенняя непогода обычно сопровождается сыростью, ветром и холодом. Резкая смена температуры, а именно когда человек с улицы заходит в более теплое помещение, также негативно сказывается на нашей коже и потом проявляется в виде сухости, шелушения, тусклости.

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– Можно ли делать пилинг на сухой коже?

Можно, но он не должен быть агрессивным. Отлично подойдут средства, которые содержат минимальную концентрацию гликолевой и молочной кислоты.

– Как правильно очищать кожу в осенний сезон?

– В осенний период наши сальные железы работают не так активно, как летом, поэтому не рекомендуется использовать слишком жесткие очищающие средства. Лучше перейти на более мягкие и кремовые. К примеру, на молочко.

Также людям с сухой кожей рекомендую осенью очищать лицо средствами на масляной основе. Они защитят кожу от иссушения и помогут удерживать влагу в коже.

– На какие продукты стоит обратить внимание, нужно ли заменять свои летние средства ухода на более густые и жирные?

– Если это очищение, то лучше использовать более нежные текстуры – легкие пенки, муссы или молочко для кожи.

Тонизирование – обязательный этап в любое время года, поэтому не стоит забывать о нем. Также нужно не забывать увлажнять и питать кожу. Для этого подойдут кремы с более плотной текстурой, богатые на витамины А, Е и С, которые будут препятствовать потере влаги.

– Как правильно ухаживать за обветренными губами?

– В холодный период кожа губ также нуждается в защите от холода и обветривания, поэтому стоит иметь у себя в арсенале бальзам для губ на масляной основе.

Также не забывайте наносить перед сном питательный крем или маску для губ.

– Нужно ли продолжать использовать солнцезащитный крем для лица в осеннее время?

– Да, обязательно, но уровень SPF должен быть ниже, чем летом. Достаточностью будет крема с SPF 10-15.

– Какие витамины нужно добавить в любимые сыворотки и кремы, чтобы подпитать кожу?

– Для того чтобы подпитать кожу, будет достаточно использовать сыворотки и кремы в составе которых есть витамины А, Е и С, а также липиды (масла, церамиды).

– Как вообще стоит менять уход за кожей в зависимости от сезона ?

– Летом мы выбираем более легкие гелевые текстуры с высоким солнцезащитным фактором, а зимой – более плотные, насыщенные и питательные кремы.

– Какие заболевания кожи могут обостриться в осеннее время?

– Как правило, это акне, купероз и атопический дерматит. Стоит помнить, что умывание два раза в день остается в силе. Только нужно учесть, что при минусовой температуре утром надо умываться не позже чем за час до выхода на улицу.

Спиртовые лосьоны лучше заменить на противовоспалительные тоники. Также нужно избегать резких смен температуры и не забывать увлажнять и питать кожу средствами, исходя с вашей проблемы.

Для подбора средств и рекомендаций по их использованию в осенний период рекомендую обратиться к дерматологу.

– Какие увлажняющие средства стоит добавить в свой уход обладательницам сухой, комбинированной и жирной кожи с приходом осени?

– Советую добавить в свой уход осенью увлажняющий крем и сыворотку исходя из вашего типа кожи, а для правильного подбора средства лучше обратиться к специалисту.

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