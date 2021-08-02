Почему на лице появляется высыпание: косметолог рассказала, как с этим бороться

Косметолог Ольга Петрунина рассказала, что высыпания на лице могут появляться из-за умывания мылом, отсутствия тоника и препаратов без назначения врачей. По словам специалиста, также нельзя трогать лицо руками.

Эксперт отметила, что высыпания могут вызывать даже скрабы. Соответствующий пост Петрунина опубликовала на странице в Instagram.

Агрессивная умывалка, умывание мылом

Умывание такими средствами сбивает РН баланс, что приводит к высыпанию и обезвоженности кожи. При выборе умывалки обращайте внимание не на надписи на баночке (для жирной кожи), а на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать. Мыло оставьте для рук, умывать им лицо нельзя.

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Отсутствие тоника

Чаще всего причина высыпаний – следствие сбитого РН-баланса кожи лица.

Главная функция тоника – выровнять РН баланса кожи. Тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажнение и комфорт. Это обязательный продукт в уходе.

Неподходящая друг другу пара умывалка+тоник

Если пара умывалка+лосьон подобраны правильно, у них правильный и адекватный состав, они будет решать 80% всех проблем кожи. Важно, чтобы эти средства дружили друг с другом и подходили состоянию вашей кожи.

Если вас беспокоят высыпания – не пожалейте денег на хорошую пару умывалка + тоник. Кожа скажет вам спасибо. Лучше, если эту пару подберет специалист.

Масла для лица

Масла провоцируют обезвоженность и высыпания. Если вам "мало крема", купите хорошую пару "умывалка+тоник", которая будет работать с обезвоженностью.

Скрабы

Особенно из натуральных частиц (абрикосовых косточек, зерен кофе и тд). Скрабы травмируют кожу и разносят содержимое гнойных прыщиков по всему лицу.

Механические щеточки для лица

Сильно травмируют кожу и усиливают высыпания. Нашей коже не нужно трение. А чтобы глубоко очистить её, достаточно неагрессивной умывалки на каждый день и глубокий деликатный пилинг еженедельно.

Спирт и аптечные препараты из рекламы от прыщей без назначения врача.

Не надо прижигать прыщи спиртом, и тем, что вы "подобрали" себе сами, или по совету подружки/блогера.

Трогать лицо руками

Сами того не замечая, мы часто трогаем лицо бессознательно: чешем, гладим, что-то ковыряем. Перестаньте это делать. Лицо можно трогать только когда оно чистое и чистыми руками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, организм к каждому сезону следует адаптировать постепенно: так, с приходом теплых дней, необходимо сменить уход за кожей лица, тела, волосами и ногтями. Кроме того, что мы должны правильно ухаживать за собой извне, следует также позаботиться о своем организме и изнутри, с помощью питания, которое также меняется летом.