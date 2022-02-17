Как правильно подобрать себе челку по форме лица

Иногда представительницы прекрасного пола мечтают о переменах во внешности, но не хотят кардинально менять имидж. Стилисты советуют в таком случае сделать челку. Так как отрезать длинные волосы не придется, а внешность все равно будет иной.

О том, как правильно подобрать челку по форме лица, пишет BAZAAR. Издание утверждает, что челка подходит абсолютно всем, просто нужно выбрать ее правильную форму.

Круглое лицо

К такой форме подойдет прямая челка, немного удлиненная по бокам, так как она поможет зрительно сузить лицо. Главное правило для обладательниц круглых лиц – у висков челка должна быть чуть длиннее, чем в середине лба. Также не стоит делать ее густой, иначе лицо, наоборот, визуально станет шире.

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Овальное лицо

Утверждение, что к овальной форме лица идет все, несколько ошибочное. Если речь идет о челке, то отличным выбором станет густая прямая и закрывающая брови. Однако можно экспериментировать и с различными асимметричными или ультракороткими вариантами.

Треугольное лицо

Тем, у кого треугольное лицо, стилисты рекомендуют делать текстурированную, неряшливую, прямую средней длины или челку со рваными краями.

Квадратное лицо

Представительницам с квадратным лицом подойдет густая косая челка, которая поможет смягчить угловатость черт. Также выигрышным вариантом будет асимметричная многослойная челка.

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