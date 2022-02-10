Как подобрать одежду под цвет лица. Три совета, которые помогут выглядеть идеально

Часто женщины ошибаются при выборе одежды, даже если она подходит по стилю и посадке. В этом важно учитывать еще и цвет кожи.

Издание Express приводит пошаговое руководство о том, как выяснить, какие цвета вам подходят. Стилист One of a Style Стефания Бартоломея специализируется на личных покупках, мастер-классах по стилю, корректировке гардероба и анализе цвета. Она детально рассказала о том, как подобрать правильную одежду.

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По ее словам, цвета, которые подходят нам больше всего, определяются сочетанием природных особенностей – цвета волос, бровей, тона и оттенка кожи, цвета губ и глаз.

Для того, чтобы это понять, следует ответить хотя бы на один из трех вопросов.

У меня теплый или холодный подтон?

Выяснить это поможет белый лист бумаги, который следует поднести к лицу. Если кожа кажется более желтоватой, то ваш оттенок теплый, если розоватой – холодный.

Зеленые вены обычно означают, что у вас теплый подтон, а голубые – холодный.

Вы носите золото или серебро?

Золото подчеркивает теплый оттенок кожи, а серебро – холодный.

Холодные оттенки хорошо сочетаются с голубым, ярко-зеленым, темно-фиолетовым, розовым и синим. Теплые – с цветами на основе Yello: красным, оранжевым, персиковым и золотым.

Кроме этого, люди со светлой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами, имеют светлые тона кожи. А с темными волосами, темными глазами и оливковой кожей обычно – насыщенные.

У меня высокий или низкий контраст?

Таким образом можно определить уровень насыщенности. Люди с высокой контрастностью – очень светлые глаза и очень темные волосы имеют более высокий уровень насыщенности, поэтому им лучше выбирать более яркие цвета.

Люди с очень низким контрастом – средний/светлый тон кожи, карие глаза и средние каштановые волосы красивее смотрятся с приглушенными цветами, которые дополняют их мягкие черты.

"Многие люди носять цвета, которые им не слишком подходят, но они все равно любят их и чувствуют себя уверенно. Самый типичный пример – черный: он хоть и не подходит большинству людей, но является одним из самых любимых. Я никогда не прошу перестать носить этот цвет, но я призываю их "исправить" его, надев его вместе с некоторыми из своих ярких цветов в одежде, аксессуарах и макияже, и это меняет мир", – заключила специалист.

Ранее OBOZREVATEL, перечислил три цвета в одежде, которые выглядят дорого, а также рассказал, как и с чем их сочетать.