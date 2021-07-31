Солнцезащитный крем: главные мифы и ошибки в использовании. Рассказывает косметолог

Каждая девушка мечтает вернуться из отпуска с золотистым загаром. Однако прямые солнечные лучи приводят к старению кожи, появлению пигментных пятен и даже раковых заболеваний.

Врач-косметолог Карина Должанская рассказала для OBOZREVATEL, когда и как использовать SPF-защиту, чтобы не "сгореть" и улучшить состояние кожи. Эксперт советует наносить солнцезащитный крем даже зимой, а на пляже следует применять средство каждые 2-4 часа.

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Солнечный свет – это не только витамин D, но и источник вредного канцерогенного ультрафиолета. Длительное пребывание на солнце стимулирует выделение мелатонина, который придаёт окрас коже.

Исследователи различают лучи UVA и UVB. Ультрафиолетовые лучи UVA вызывают аллергию и солнечную интоксикацию. UVB-лучи провоцируют старение кожи, онкологические заболевания, появление ожогов и подавляют иммунную систему.

Косметолог советует выбирать крем с защитой SPF в соответствии с УФ-индексом. Этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения. Чем выше температура на улице, тем больше индекс.

Почти на каждом сайте прогноза погоды, кроме сведений о влажности и давлении, можно найти УФ-индекс от 0 до 11. Чем выше показатель, тем вреднее пребывание на солнце.

Индекс от 0 до 2 характерен для зимы и осени, стоит использовать средство с SPF 8-15. УФ-индекс 3-6 – наносим крем SPF 30-50. Если показатель от 7 до 11, используем максимальный уровень защиты SPF 50+.

Эксперт подчеркивает, что крем с солнечной защитой для лица необходимо выбирать в соответствии с типом кожи. Универсальные средства для тела обычно тяжелой текстуры, поэтому их не рекомендуется наносить на лицо.

В повседневной жизни каждый день необходимо использовать солнцезащитный крем, независимо от того, есть ли на коже макияж. Косметолог заметила, что современные производители летом часто выпускают тональный крем с SPF.

Средство с защитой нужно наносить на очищенную кожу, чтобы компоненты максимально проникли в поры. На упаковке стоит ознакомиться с инструкцией, ведь крем может быть не водостойким, поэтому применять его необходимо после каждого купания в водоеме.

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