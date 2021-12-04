'Чтобы было видно за километр': звездный визажист – о киевлянках из регионов, которых выдает дешевый макияж. Эксклюзив

Звездный визажист Ната Нисс, работающая с Джамалой, Еленой Кравец, Монро и множеством известных украинских блогеров, часто рассматривает макияж обычных украинок на улицах Киева. Она мысленно отмечает искусственные ресницы, неправильно нанесенную тональную основу и чересчур "драматичные" брови.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL визажист рассказала, почему украинок, приехавших в столицу с регионов, "видно за километр" и что их выдает, а также разъяснила, какие тренды в мейкапе уже давно вышли из моды.

– Как вы считаете, в большинстве украинки умеют краситься?

– Сложно говорить за всех украинок, но по моим наблюдениям наши женщины, конечно, проявляют большую заинтересованность сферой красоты, макияжа, укладок, покрасок и так далее. Этому свидетельствует как огромная конкуренция в сфере бьюти, так и высокий уровень мастерства, ведь спрос рождает предложение.

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Если зайти в Европе даже в хороший салон красоты, не факт, что тебе сделают нормальный макияж-маникюр-укладку, а вот в Украине, особенно в больших городах – запросто. Красивых женщин на наших улицах очень много, важно еще, чтобы они и счастливыми были (улыбается).

Отвечая на ваш вопрос – в целом да, умеют, но "былая мода" все еще оставляет большой отпечаток на этих умениях (смеется).

– Чем "грешат" девушки больше всего?

– Опять же, по моим наблюдениям, больше всего ошибок вижу в подборе и нанесении тональной основы, или ее отсутствии. Также смотрю на общее состояние кожи под макияжем. К сожалению, достаточно большой процент женщин до сих пор не пришли к тому, что красивый макияж начинается с красивой и здоровой кожи. И даже самый дорогой косметический продукт может выглядеть "дешево" на неухоженном лице.

– Может, вы замечали, отличается ли как-то "столичный" макияж от того, как красятся украинки в маленьких городах Украины?

– Безусловно в столице у девушек есть больше доступа к разным брендам, специалистам, консультантам. Хотя, с другой стороны, сейчас настолько развит онлайн, что почти любую услугу можно получить таким образом. Главное – желание, конечно. Важно также понимать финансовые возможности жителей столицы и периферии.

Есть ли существенная разница? Я бы сказала, что все зависит от человека и его желания, вкуса и понимания красоты. В столице можно иногда встретить такое (смеется). Без слез не взглянуть. Но главное – чтобы человеку было хорошо (улыбается).

– Какие приемы в макияже выдают жительниц регионов?

– "Всего побольше" – это главное. Безусловно, есть яркие типажи, которым к лицу насыщенные оттенки и акценты. Но все дело в балансе. И, на мой взгляд – это точно зона роста для таких женщин. Я всегда говорю, что в макияже лучше меньше, чем больше. Но это я фанат натуральности, у кого-то может быть другой вкус – и это тоже окей.

Вообще, повторюсь, я считаю, что если человеку все комфортно, пусть ходит так, как ему нравится. Другое дело – если он недоволен и хочет прокачать свои навыки, тогда есть поле для изменений. В любом другом случае, их макияж тоже нормальный (улыбается).

– Многие девушки пытаются с помощью наращенных ресниц визуально сделать глаза выразительнее. Это работает?

– Если бы задали мне этот вопрос еще пару лет назад, я бы категорично ответила: "Нет". Но благо, индустрия красоты развивается семимильными шагами и сейчас, правда, есть такие красивые ресницы по качеству, которые деликатно и ненавязчиво подчеркивают или корректируют при необходимости разрез глаз.

Другой вопрос – как найти такого мастера и такие нежные ресницы. Обычно они очень загружены и стоят приличных денег. Остальные формы наращивания а-ля "чтобы было видно за километр" для меня выглядят искусственно и слишком сильно выбиваются из гармоничных линий на лице. Все хорошо в меру.

– Какие современные тренды в макияже вам не нравятся?

– Как мастер, я толерантно отношусь ко всем проявлениям в макияже. Но если говорить, что мне не нравится из современных трендов и что лично я не буду делать, так это использование тейпов на глазах для "эффекта лисих глаз". Как по мне, это очень "стандартизирует" и навязывает ту форму, которая якобы идеальна.

Я, как фанат "индивидуальности", такое не приветствую. Это часто дезориентирует девушку. Она начинает думать, что с ее формой глаз "что-то не так", или она может приносить такой макияж мастеру, не понимая, что именно ей такая форма не подойдет и расстраивается по этому поводу. Я за принятие своей красоты и за то, чтобы подчеркивать свои сильные стороны, они точно есть у каждой!

– А какие тренды в макияже уже вышли из моды, но многие продолжают так краситься?

– Если говорить про не такие далекие тренды, как синие тени и перламутровая помада, а о недавних, то это однозначно использование супер стойкой матовой помады, которая сильно сушит губы и подчеркивает все неровности. Сейчас уже доступны также стойкие текстуры, но с более мягким финишем и натуральным внешним видом.

Также сюда можно отнести форму бровей с ярко выраженным изломом, который придает драматизма взгляду, часто подчеркивает нависшее веко и может добавлять возраст. Сейчас все-таки актуальна более прямая бровь, пушистая, как у юной девушки. Но все очень индивидуально. Я за гармонию на лице и чувство комфорта внутри. Тренды меняются, а вот баланс внутри себя нужен всегда.

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