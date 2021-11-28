Почему волосы выпадают и какой уход подобрать зимой. Интервью с трихологом

Резкие изменения температуры, влажность воздуха и дефицит витаминов в организме всегда отображаются на волосах. Из-за этого они становятся сухими, ломкими и бледными в осенне-зимний период.

Но при правильном уходе этого можно избежать. Об этом рассказала Юлия Дудий – трихолог-реабилитолог, специалист по восстановлению волос и эксперт по качеству лекарственных средств.

Читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL о выборе средств по уходу, питанию и защите волос от выпадения.

– Как влияет осенне-зимний период на состояние волос?

– При правильном уходе за волосами можно пережить осенне-зимний период "без потерь": он никак не отразится на состоянии волос.

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Иногда встречается такое понятие как сезонное выпадение волос. Оно зачастую беспокоит в осенний период и после стрессовых ситуаций. Во-вторых, – может повлиять синхронизацию роста: если летом волосы выпадают равномерно, то осенью и зимой – более усиленно.

Зимой влияют перепады температуры: холодно на улице и сухой воздух в помещении. Также опасно на морозе не надевать головные уборы. Так перемораживаются волосы и переохлаждается кожа головы. Если же находиться в помещении в шапке, то возникает парниковый эффект, что тоже плохо для волос.

– На что стоит обращать внимание, выбирая головные уборы для холодного времени года?

– Нужно обращать внимание на состав. Чем более он натуральный, тем менее вредный для кожи головы, поскольку лучше работает в плане терморегуляции: голова не будет потеть и переохлаждаться. Если у девушек волнистые или пушистые волосы полезно будет внутреннюю часть шапки прошить шелковой тканью. Это поможет сохранить прическу в более приглядном виде.

Также нужно не забывать вовремя стирать свой головной убор.

– Какие средства лучше использовать в осенне-зимний период?

– В любом случае, это должно быть всегда очищение кожи головы (по мере загрязнения). Если мы ходим в шапке – это не значит, что голову нужно мыть реже. На длину волос надо наносить питательные маски и кондиционеры. Не стоит забывать и о несмываемом уходе. То есть чем больше мы нанесем средств по уходу за волосами – тем больше мы покроем их защитным слоем. Если летом делается акцент на увлажнении, то зимой – на питании.

– Что вы посоветуете для поддержания цвета волос?

– В зимний период нет большого воздействия солнца, и волосы не так сильно выгорают, как летом. В данном случае лучше использовать какие-то средства с более низким pH (мера кислотности водных растворов – Ред.): 4,5 или 3,5. Это позволит максимально закрыть кутикулу и сохранить цвет.

Какие-то тонирующие средства для поддержания цвета не всегда полезны. Они имеют свойство сушить волосы. На сегодняшний день есть маски, обладающие двойным эффектом: они и тон придают, а также в них есть компоненты, которые питают и защищают волосы от потери влаги.

– Чего стоит избегать при выборе шампуня? Силиконы и сульфаты – враги или все-таки друзья наших волос?

– Силиконы и сульфаты "демонизировали". Это по большей степени маркетинговый ход: любой производитель, который напишет на флаконе большими буквами "без силикона, сульфата и парабенов", быстрее продаст свой продукт, чем тот, кто не напишет.

На самом деле сульфаты – это поверхностно активны вещества, которые связывают жир. Вода жир не смывает, так что нам нужно что-то, что бы "связало" молекулу жира и тем самым очистило кожу.

Некоторые сульфаты под запретом. Это содиум лаурил сульфат и содиум лаурет сульфат. Они самые дешевые, самые простые, лучше всего пенятся и снимают жир. Однако у некоторых людей есть склонности к дерматитам, аллергическим реакциям или очень чувствительная кожа. У них эти компоненты могут вызывать раздражение.

Такие средства не стоит использовать людям, у которых плохая реакция на компоненты. Они могут использовать средства с более мягкими сульфатами. Например, аммониум лаурил сульфат.

Если у человека кожная сальная железа работает слишком интенсивно и выделяет много кожного сала, – человек сталкивается с проблемой себореи (воспалительное заболевание кожи, связанное с увеличением количества кожного сала – Ред.). В этом случае мягкие и натуральные эко-шампуни приводят к очень большим проблемам. Например, выпадению волос.

Нужно помнить, что мягкий шампунь обязательно должен быть в паре с каким-то пилингом или скрабом для кожи головы. Так человек с помощью шампуня не нарушает гидролипидный баланс (естественная защитная граница, образованная кислотной реакцией кожи – Ред.), но при этом очищает кожу. Маркетинг постепенно вытесняет средства с обычными компонентами и заполняет рынок пилингами, скрабами, а также средствами, которые в составе содержат мягкие сульфаты.

Также существует мнение, что силикон – это ужас для волос, ведь они становятся тусклыми и ломкими. Так было, когда использовали в составе большое количество диметикона (химический полимер, относящийся к классу силиконов – Ред.). Этот силикон обволакивает волос, делает его гладким и защищает от ломкости.

Если волосы повреждены, и мы будем использовать исключительно эко-шампуни и натуральные маски, то волосы начнут активно выпадать через полгода. Ведь они ничем не будут защищены. Силиконы сейчас в хороших брендах безопасны для волос: они не накапливаются, а смываются.

– Как остановить сезонное выпадение волос?

– Нужно смотреть на то, как долго оно у вас длится и с чем это выпадение связано. Если больше трех месяцев, то без специалиста (проведения диагностики, консультации, полного осмотра и анализов) я не советую предпринимать какие-либо действия. Это будут абсолютно выброшенные деньги на средства, которые ничего не дают.

Если это сезонное, то выпадение, как правило, незначительное. Если вы видите, что "уходит" линия роста волос, пробор становится шире или виски "уходят", то есть два направления того, как можно действовать. Первый – нужно в целом пересмотреть свой образ жизни, питание и подумать, какие были стрессы накануне. Либо же можно использовать профилактические средства: лосьоны или ампулы. Нужно помочь волосам быстрее восстановиться и восстановить рост.

– Какие витамины стоит включить в рацион для поддержания здоровья волос?

– Прежде всего, рацион стоит сбалансировать. Это делается продуктами питания, режимом и образом жизни. Если вы используете витамины, но при этом едите фастфуд, то полезные вещества не будут усваиваться. Это связано с тем, что плохое питание будет провоцировать различные воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, нарушение функций организма. В результате витамины будут просто транзитом будут проходить.

Если вы решаете использовать какие-то витаминные комплексы, то имеет смысл изначально сдать какой-то базовый пакет анализов и посмотреть уровень витаминов в организме. Поскольку выпадение волос может провоцировать как дефицит витаминов, так и их излишек.

В питании рацион должен быть обогащен белковосодержащими продуктами, поскольку волосы – это протеин. И если в организме будет какой-то дефицит, — организм начнет "кормить" более важные органы, а не волосы. Нужно сделать упор на красное мясо, печень, субпродукты, каши, полезные жиры, овощи и зелень. Клетчатка создает определенные условие в кишечнике, чтобы все витамины, микроэлементы хорошо всасывались.

Также важно следить за уровнем витамина D, железа (ферритин) и витаминов группы B. Обычно специальные комплексы для волос "Skin, nails & hair" в своем составе имеют профилактические дозировки полезных веществ. Их можно пропивать в осенне-зимний период для поддержания состояния волос.

То есть нужно выбрать либо поливитаминный комплекс, либо:

витамин D в профилактической дозе 1000-2000 международных единиц (МЕ);

омегу-3;

комплекс, содержащий витамины группы B;

фолиевую кислоту в профилактической дозе (возраст – с 18 до 56 лет);

витамин С;

цинк.

биотин (B7) – самый главный витамин для роста волос.

Все это те витамины, которые можно принимать в профилактических минимальных дозах. Если же проблема с волосами более серьезна, то уже доктор должен назначать препарат и дозировку. После приема витаминного комплекса (как минимум, в течение двух-трех месяцев) важна контрольная сдача анализов.

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