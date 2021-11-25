Что нужно делать, чтобы реже мыть волосы. Рассказывает трихолог. Эксклюзив

Какой бы у человека ни была прическа (каре, дреды, прямые или волнистые волосы), правило гигиены одинаковое для всех – голову нужно мыть регулярно. Но частота этой процедуры для всех разная. Кто-то моет свои пряди раз в два или три дня, а кому-то приходится делать это ежедневно.

OBOZREVATEL решил узнать, как реже мыть волосы, сохраняя при этом их ухоженный и здоровый вид. Для этого мы пообщались с Юлией Дудий – трихологом, специалистом по восстановлению волос, дерматологом, а также экспертом по качеству лекарственных средств.

– Что нужно делать, чтобы реже мыть волосы?

– Волосы следует мыть по мере необходимости, то есть по мере загрязнения. Реже – не значит лучше. Когда мы голову моем редко, а нужно – чаще, то можем спровоцировать развитие различных воспалительных состояний кожи головы. Сальная железа, которая выделяет кожное сало, подвластна гормональной системе человека и состоянию желудочно-кишечного тракта. Никакими шампунями и попытками переучить жирнеть голову никак не удастся воздействовать на сальную железу, поскольку это все идет изнутри.

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Часто бывает так, что человек в школьные годы мыл голову раз в неделю, а потом начал делать это каждый день. Конечно, в пубертатный период (период полового созревания – Ред.), в 11-12 лет, сальная железа может работать более интенсивно – и кожа головы начинает жирнеть быстрее. Если человеку нужно мыть голову раз в два дня, а он делает это каждый день, – это тоже плохо.

Мы таким образом можем нарушить гидролипидный баланс кожи (естественная защитная граница, образованная кислотной реакцией кожи – Ред.) и спровоцировать развитие различных дерматитов. Все очень индивидуально. И если кто-то моет голову раз в 7 дней – это не вариант нормы.

Важно отслеживать свою норму. Например, человек прошел пубертатный период (18 лет) и у него сформировалась определенная частота мытья волос – раз в два или три дня. Но вдруг в организме что-то произошло: от смены ухода или климата, из-за гормональной системы или от проблем с кишечником. В результате кожа головы начинает жирнеть быстрее.

В этом случае следует обратиться к специалисту, чтобы выявить причину. Но стоит помнить, что ни шампунь, ни мезотерапия не помогут. Максимум, что можно отсрочить, – один день. Это если правильно подобрать уход за волосами: добавить пилинги, очищать кожу головы и увлажнять волосы.

– Можно ли использовать сухой шампунь как альтернативу обычному, чтобы реже мыть волосы?

– Это очень опасно. Конечно, все зависит от того, какой шампунь покупает человек, и какой состав у этого средства. Сухой шампунь не очищает кожу головы. В его составе есть компоненты, которые слегка абсорбируют кожное сало – и волосы становятся менее жирными.

Если человек утром помыл голову, и к обеду волосы уже "несвежие", то иногда приходится идти на этот шаг. Но на постоянной основе это использовать не стоит. Также не стоит покупать очень дешевые сухие шампуни, потому что происходит мелкодисперсное покрытие кожи головы, из-за которого волосы не очищаются как следует и страдает волосяной фолликул (нарушаются его функции).

– Нужно ли мыть голову шампунем дважды?

– Да, даже если вы моете кожу головы через день, все равно надо делать это дважды. Как мы это делаем? Сначала нужно обильно намочить волосы. Затем шампунем хорошо промываем кожу головы: средство хорошо растираем в руках и прорабатываем массажными движениями кожу. После первого мытья шампунь смывает пыль и грязь. А после второго – средство более тщательно промывает голову от кожного себума (кожного сала – Ред.).

Если человек почувствовал, что и со второго раза шампунь не справился со своей задачей, нет ощущения свежести, то имеет смысл в третий раз повторить процедуру.

– Как выбрать правильное полотенце и расческу?

– Расческа не должна быть из компонентов, которые могут навредить волосам: железные зубчики или деревянное основание, расчески с натуральной щетиной кабана. Еще лучше не брать расчески с прорезиненным донышком, из которого торчат деревянные зубчики. Не стоит использовать старые расчески, набитые жиром, пылью и грязью. Ведь они должны хорошо чиститься.

Если волосы не имеют никаких проблем, то можно использовать обычное хлопковое полотенце. Важно только не ходить в нем три часа, поскольку хлопок усиленно забирает влагу. Нужно понимать, что вытирая голову, мы не "добываем огонь": нужно промокнуть волосы от лишней влаги, и убрать полотенце.

Если есть какие-то проблемы с волосами, например, ломкость, сухость или же это кудрявые волосы, то можем использовать натуральное шелковое полотенце. Ведь оно не пересушивает и разглаживает волосы, делает их более блестящими, ровными, убирает пушистость. Если же нет возможности купить шелковое полотенце, то подойдет микрофибра, которая мягко убирает влагу с волос.

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