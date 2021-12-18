Как отрастить длинные волосы и почему стрижка горячими ножницами – развод на деньги. Интервью с трихологом

Крепкие, густые и со здоровым блеском волосы – мечта каждой девушки. Для достижения желаемого результата следует позаботиться о правильном выборе средств по уходу и защите прядей. А если кто-то стремится отрастить шевелюру – готов к любым методам: даже если они неэффективны и не более чем миф.

OBOZREVATEL решил узнать, что действительно помогает ускорить рост волосяного полотна и каким способам не стоит доверять. Для этого мы пообщались с Юлией Дудий – трихологом-реабилитологом, специалистом по восстановлению волос, а также экспертом по качеству лекарственных средств.

– Что на самом деле помогает отрастить длинные волосы? Это миф, что нужно подрезать кончики?

– На скорость роста волос влияют два научных фактора и один – мифический. Первый – это генетически заложенная скорость роста волос: у кого-то может вырастать 1,5 см в месяц, а у кого-то – 2-2,5 см. И так продолжается всю жизнь.

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Второй фактор – использование стимуляторов роста: витаминные комплексы и внешние средства, способствующие местному расширению сосудов и притоку крови к волосяному фолликулу. Мифический фактор – это когда люди на новолуние идут на стрижку к парикмахеру, у которого якобы "легкая рука". Это просто самовнушение и психосоматика. Однако научного обоснования этому "фактору" нет.

– Сейчас большой спрос есть на стрижки горячими ножницами. Действительно ли эта процедура эффективна? Или это скорее маркетинговый ход?

– Стрижка горячими ножницами совершенно бесполезна. Ведь утверждение, что благодаря этой процедуре запаиваются кончики – и волосы не так секутся, – миф. Волосы действительно запаиваются, но ненадолго, до следующего мытья. Да, это больше маркетинговый ход.

Ножницы у мастера должны быть хорошо заострены, но они не должны быть горячими. Если инструмент плохо заточен, это приводит к ужасной ломкости волос. В таком случае нужно сменить мастера.

– Какие салонные процедуры реально улучшают качество волос и ускоряют его рост, а от каких – лучше отказаться?

– Если салонные процедуры имеют эффект более полутора месяца (кератиновое выпрямление, завивка и т.д.), – от них следует отказаться. Поскольку это свидетельствует о том, что процедура влияет на структуру волос. Все процедуры, проводимые с использованием термоприборов (утюжки т.п.), тоже не рекомендую. Они повреждают волосы и делают их ломкими. К тому же компоненты, которые могут повлиять на изменение структуры прядей, часто канцерогенны, что вредно для здоровья.

Лучший ориентир – это можно ли беременным делать какую-нибудь салонную процедуру или нет. Если беременным разрешено – это безопасно. Еще можно делать процедуры для кожи головы. Например, салонные пилинги, выравнивание Ph, детоксы, стимулирующие процедуры для роста волос (глубокие трихологические, там больше идет концентрация кислот).

Это не просто полезные процедуры, а необходимые для сохранения и укрепления волос. У нас существует навязанное мнение, что, кроме мезотерапии, ничего больше не работает. Однако есть много других процедур, которые работают гораздо лучше: они более мягкие по своему действию. Чем агрессивнее действие на кожу – тем больше будет пролонгирован эффект от процедуры (долговременное действие). Многие процедуры обладают накопительным эффектом. Для волосяного полотна отлично подходят процедуры глубокого увлажнения, питания и насыщения. Все процедуры, не изменяющие структуру волос, можно делать.

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