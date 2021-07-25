Как часто нужно мыть волосы и почему нельзя ложиться спать с мокрой шевелюрой

Волосы нужно мыть по мере их загрязнения, а сушить пряди феном безопасно – это не влияет на состояние шевелюры. Если ложиться спать с мокрой головой, возле корней будут развиваться бактерии, провоцирующие воспаление кожного покрова.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказывает трихолог-реабилитолог Юлия Дудий. Эксперт поделилась самыми распространенными ошибками в уходе за волосами, а также объяснила, какие шампуни не стоит применять и как правильно использовать кондиционер.

Большинство людей считает: если реже мыть голову – это предотвратит выпадение. Однако очищать волосы нужно по мере загрязнения. Несвоевременное мытье провоцирует воспалительные процессы на коже головы, утверждает специалист.

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Шампунь нужно наносить дважды . Первый раз смывается грязь, а второй проявляются полезные и лечебные свойства, заявленные производителем.

Уход следует подбирать в соответствии с типом кожи. Агрессивное средство с сульфатами нарушит гидролипидный баланс, если дерма склонна к сухости и раздражению. Чрезмерно жирную кожу лучше не мыть слишком мягким шампунем, ведь волосы не полностью очистятся.

Жирность зависит от работы сальных желез, поэтому частое мытье не вредит .

Важно мыть волосы в комфортной температуре. Горячая вода провоцирует чрезмерное выделение кожного сала, а холодная – не полностью очистит кожу головы.

Задача шампуня – промыть кожу головы и волосы. Бальзам закрывает кутикулу и обеспечивает увлажнение локонов, но его надо использовать только на длину, чтобы придать прядям гладкости и шелковистости. Кондиционер на корнях не нужен: он может привести к чрезмерной жирности и потере объема.

Нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, ведь это плохо влияет на кожу. У корней волос создается теплая среда, которая способствует развитию бактерий, провоцирующих воспалительные процессы. Сон с мокрой головой способствует ломкости волос.

Фен с ионизацией не вредит волосам , если придерживаться правильной техники: поток воздуха направлять под углом 45 градусов от корней до кончиков. Функция ионизации убирает накопившееся статическое электричество на волосах с помощью отрицательно заряженных ионов.

Волосы не должны быть очень мокрыми. После мытья следует впитать лишнюю воду полотенцем, а сушить только на средней температуре.

Бьюти-блогер и обладательница роскошных волос Екатерина Коцемир также рассказала, что категорически нельзя делать во время мытья головы.

Мыть непричесанные волосы

Обладательницам длинной шевелюры необходимо расчесывать ее перед мытьем. Девушки с ломкими и ослабленными волосами могут запутать их еще больше, это приведет к выпадению и повреждению.

Травмировать кожу головы

Нельзя сильно царапать голову во время мытья. Нужно наносить шампунь бережными массирующими движениям.

Лить слишком много шампуня

Достаточно использовать немного шампуня, если он хорошо пенится. Нанесите его на корни и протяните пену по длине. Не нужно сильно выкручивать и растирать шевелюру полотенцем после мытья, потому что длинные волосы станут ломкими и потеряют здоровый вид.

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