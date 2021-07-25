Как часто нужно мыть волосы и почему нельзя ложиться спать с мокрой шевелюрой

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
3 минуты
1,1 т.
Врач-трихолог помогает восстановить волосы

Волосы нужно мыть по мере их загрязнения, а сушить пряди феном безопасно – это не влияет на состояние шевелюры. Если ложиться спать с мокрой головой, возле корней будут развиваться бактерии, провоцирующие воспаление кожного покрова.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказывает трихолог-реабилитолог Юлия Дудий. Эксперт поделилась самыми распространенными ошибками в уходе за волосами, а также объяснила, какие шампуни не стоит применять и как правильно использовать кондиционер.

Большинство людей считает: если реже мыть голову – это предотвратит выпадение. Однако очищать волосы нужно по мере загрязнения. Несвоевременное мытье провоцирует воспалительные процессы на коже головы, утверждает специалист.

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Стоит подобрать шампунь в соответствии с типом кожи.

  • Шампунь нужно наносить дважды. Первый раз смывается грязь, а второй проявляются полезные и лечебные свойства, заявленные производителем.

  • Уход следует подбирать в соответствии с типом кожи. Агрессивное средство с сульфатами нарушит гидролипидный баланс, если дерма склонна к сухости и раздражению. Чрезмерно жирную кожу лучше не мыть слишком мягким шампунем, ведь волосы не полностью очистятся.

  • Жирность зависит от работы сальных желез, поэтому частое мытье не вредит.

  • Важно мыть волосы в комфортной температуре. Горячая вода провоцирует чрезмерное выделение кожного сала, а холодная – не полностью очистит кожу головы.

Обязательно надо использовать кондиционер

  • Задача шампуня – промыть кожу головы и волосы. Бальзам закрывает кутикулу и обеспечивает увлажнение локонов, но его надо использовать только на длину, чтобы придать прядям гладкости и шелковистости. Кондиционер на корнях не нужен: он может привести к чрезмерной жирности и потере объема.

Нельзя спать с мокрыми волосами

  • Нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, ведь это плохо влияет на кожу. У корней волос создается теплая среда, которая способствует развитию бактерий, провоцирующих воспалительные процессы. Сон с мокрой головой способствует ломкости волос.

Неправильный уход провоцирует выпадение волос

  • Фен с ионизацией не вредит волосам, если придерживаться правильной техники: поток воздуха направлять под углом 45 градусов от корней до кончиков. Функция ионизации убирает накопившееся статическое электричество на волосах с помощью отрицательно заряженных ионов.

  • Волосы не должны быть очень мокрыми. После мытья следует впитать лишнюю воду полотенцем, а сушить только на средней температуре.

Екатерина отрастила длинную шевелюру

Бьюти-блогер и обладательница роскошных волос Екатерина Коцемир также рассказала, что категорически нельзя делать во время мытья головы.

  • Мыть непричесанные волосы

Обладательницам длинной шевелюры необходимо расчесывать ее перед мытьем. Девушки с ломкими и ослабленными волосами могут запутать их еще больше, это приведет к выпадению и повреждению.

  • Травмировать кожу головы

Нельзя сильно царапать голову во время мытья. Нужно наносить шампунь бережными массирующими движениям.

  • Лить слишком много шампуня

Достаточно использовать немного шампуня, если он хорошо пенится. Нанесите его на корни и протяните пену по длине. Не нужно сильно выкручивать и растирать шевелюру полотенцем после мытья, потому что длинные волосы станут ломкими и потеряют здоровый вид.

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