Помогут выглядеть моложе: стрижки и прически для женщин 40-60 лет. Интервью с парикмахерами-стилистами

С помощью правильно подобранной стильной стрижки можно стать и моложе, и стройнее, и красивее – главное, следить за последними тенденциям в мире моды и отталкиваться от формы и структуры волос. Однако женщинам в возрасте не так уж и легко выбрать модную стрижку, которая не только "убавит" возраст, но и подчеркнет достоинства.

Новая стрижка для волос должна выполнять несколько функций: освежать образ, скрывать недостатки внешности и выглядеть стильно. О том, как правильно подобрать новый имидж женщинам 40+, 50+, 60+ рассказала в эксклюзивном материале парикмахер-стилист Оксана Мирвода.

Главные ошибки женщин при выборе стрижки

По словам эксперта, главная ошибка всех женщин – оставаться во времени, в котором они ощущали себя молодыми. То есть, носить прическу своей молодости вместо того, чтобы учитывать свой возраст и следовать трендам.

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"Рекомендую всем женщинам, в первую очередь, смотреть, что происходит вокруг, и какие прически носят в конкретное время. Следующее, нужно отталкиваться от формы лица и структуры волос, а также от возрастных изменений, поскольку все линии (носогубные складки, морщины, которые направленны вниз) со временем опускаются", – говорит стилист.

Как правильно выбрать стрижку

Чтобы скрыть морщины на лице, парикмахер рекомендует создавать стрижку с динамикой вверх – то есть не повторять линии морщин, которые направленные вниз.

Как утверждает Оксана, также очень важно подбирать стрижку по цветотипу женщин – некоторым красиво стареть в теплом цвете, а некоторым – в холодном.

"Кстати, именно теплые оттенки, в некоторый случаях, не так сильно подчеркивают пигментные пятна и морщины на лице. Обладательницам холодного цветотипа очень красиво стареть с естественной сединой. Такое окрашивание подойдет женщинам 60+ и выглядит очень дорого", – говорила специалист.

А вот что касается причесок, стилист рекомендует отказаться женщинам в возрасте от сложных укладок родом из 90-х годов. По словам Оксаны, сейчас в тренде естественные линии. В офис она рекомендует выбирать более лаконичные и строгие формы причесок, а на прогулки – под настроение. Главное – чтобы прическа была аккуратной.

Как придать волосам блеск и здоровье

Чтобы добиться блеска волос, стилист-парикмахер рекомендует выбирать красивое окрашивание, следить за питанием и принимать витаминные комплексы. Не менее важны и качественные средства по уходу за волосами – масла, несмываемые кремы, стайлер.

Парикмахер-колорист Маша Машкина рассказывает, что с возрастом форма стрижки должна укорачиваться, поскольку плотность и качество волоса у женщин 40+, 50+, 60+ ухудшается.

"Если вы часто ходите с хвостом, то длинные волосы абсолютно вам не нужны. Гораздо свежее выглядит короткая стильная стрижка, начиная от середины шеи и короче", – сообщила эксперт.

Кроме того, Маша отметила, что женщинам в возрасте не стоит делать прически с начесами. По словам специалиста, сейчас начес можно заменить стайлерами (использовать фен-щетки) и стайлингом (пудра для прикорневого объема и текстурные спреи).

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