9 особенностей внешности, которые женщины зря считают недостатками

Строгие стандарты красоты в современном мире порождают у многих девушек комплексы. У моделей в модных глянцах идеальная кожа, фигура и черты лица, но большинство женщин выглядит по-другому.

Красавицы иногда слишком проникаются собственной внешностью и готовы лечь под нож хирурга, чтобы перекроить себя. OBOZREVATEL пишет о 9 особенностях женского тела, которыми стоит гордиться, а не считать недостатками.

Пузырьки на ногах и руках в медицине называют волосяным кератозом. Это распространенное явление после бритья, которого очень стесняются девушки. Такая кожа считается нормальной и не требует лечения. Часто это напоминает гусиную кожу, которую парни считают привлекательной и сексуальной.

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Многие девушки считают тонкие губы недостатком, ведь современные стандарты красоты заставляют увеличивать их с помощью инъекций. Эмма Уотсон, Кейт Миддлтон, Гвинет Пэлтроу и другие красавицы не поддались тенденциям. Их губы выглядят изящно и аристократично.

Основная причина появления растяжек – резкий набор и снижение веса, а также генетика. Чаще всего это проблема подростков и беременных из-за недостатка коллагена. Это довольно распространенная особенность у мужчин и женщин, которую не стоит стесняться и скрывать.

Некоторые девушки ненавидят жирный тип кожи, однако подкожное сало предотвращает появления морщин, увлажняет и обладает антибактериальными свойствами. Важно подобрать правильный косметологический уход, делать чистки и тщательно очищать лицо. Даже проблемная кожа может выглядеть ухоженно и привлекательно.

Женщины стесняются надевать открытую обувь из-за длинных вторых пальцев на ногах. Однако в Древней Греции это считалось идеальным стандартом красоты. Современные мужчины не обращают внимания на такие детали. Главное, чтобы ножки выглядели ухоженными.

Женщины комплексуют из-за округлой формы лица. Сейчас популярна косметологическая процедура по увеличению подбородка, чтобы сделать черты лица острее и утонченнее. После коррекции девушки теряют естественную красоту и индивидуальность.

Не все люди могут похвастаться роскошной голливудской улыбкой. Неровный прикус, кривые или не совсем белые зубы выглядят лучше, чем встроенные искусственные челюсти. У актрисы Скарлетт Йоханссон искривленные нижние зубы, но это не помешало ей добиться успеха.

Женщины комплексуют из-за темных кругов под глазами, однако с этой особенностью почти невозможно бороться. Вместо того, чтобы тратить огромные средства на борьбу с недостатком, следует правильно питаться и полноценно спать. У Сассекской герцогини Меган Маркл выраженные мешки под глазами, но она всегда делает натуральный макияж и не стесняется перед публикой.

Ажиотаж на эпиляцию растет с каждым годом и теперь модно избавляться волос почти везде. Однако на ногах выше колена и на руках волосы тонкие и незаметные. После бритья вырастает волосяной покров гораздо темнее и гуще.

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