Алла Костромичева показала неидеальное тело и растяжки на животе. Видео

Украинская модель Алла Костромичева показала поклонникам свое "неидеальное" тело. У звезды есть пигментные пятна, небольшой животик, дряблость кожи и растяжки.

Соответствующий правдивый ролик она опубликовала на личной странице в Instagram. Алла на своем примере показала, что идеальных женщин не существует и даже у моделей есть свои особенности (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"С тобой все в порядке, поверь", – написала под видео Костромичева.

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Пользователи сети поблагодарили модель за ее честность и написали, что это видео станет полезным для многих.

Коротко о знаменитости:

Алла Костромичева – украинская модель, телеведущая и владелица модельного агентства KModels. С 2014 года является экспертом реалити-шоу "Топ-модель по-украински". В 2018 году открыла лагерь для подростков Models Camp.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала свою реальную фигуру без фотошопа. Она это сделала в ответ на критику ее слитого снимка без обработки.