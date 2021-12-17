Белые скулы Джоли и размазанная Джей Ло: 7 случаев, когда звездам делали неудачный макияж. Фото

Яна Сончковская
Красота
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Селебрити вышли на красную дорожку с яркими макияжами

Звезды пользуются услугами профессиональных визажистов, которые способны исправить недостатки и подчеркнуть достоинства. Однако при неправильном использовании косметика не украшает лицо, а акцентирует внимание на несовершенствах.

На красных дорожках под яркими софитами и вспышками камер заметен каждый дефект на коже селебрити. OBOZREVATEL собрал фото неудачных образов знаменитостей, когда визажисты допустили ошибки в макияже.

  • Селена Гомес

Визажисты сделали неудачный макияж Селене Гомес.

Над образом Селены Гомес часами колдуют стилисты и визажисты, у которых нет права на ошибку. Однако в начале своей карьеры певица появлялась на светских мероприятиях с чудаковатым макияжем: то визажист подобрал слишком светлый тон консилера, то переборщил с хайлайтером.

Видео дня

  • Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес вышла в свет со странным макияжем.

Певица и светская львица Джей Ло обожает выходить в свет с макияжем в стиле "smoky eyes". Однако ее визажисты также допускали ошибки. На красной дорожке Лопес сфотографировали с размазанной губной помадой. А однажды мастера выбрали слишком светлый тон и кожа на лице отличалась от цвета на шее и руках.

  • Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с белой пудрой.

Профессиональные визажисты не учли, что прозрачная минеральная пудра под светом софитов выглядит так, будто на лицо посыпали белый мел. Актриса Анджелина Джоли оконфузилась на фотосессии на красной дорожке, когда ее подбородок и скулы были полностью белыми.

  • Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри любит наносить румяна.

Мерайя Кэри обожает румяна, об этом свидетельствует каждый ее светский выход, где у певицы то розовые, то бордовые, то алые щеки. Визажисты нередко наносят на кожу смуглой красавицы светло-розовые оттенки.

  • Беренис Марло

Визажисты сделали неудачный макияж актрисе.

Французская актриса и модель Беренис Марло доказала, что не всегда "smoky eyes" выходит как следует. Неправильная техника превращает "дымчатые" тени в эффект панды. Над неудачной работой мастеров макияжа насмехались поклонники Беренис.

  • Памела Андерсон

Визажисты Памелы Андерсон делают неряшливый макияж.

Актриса и светская львица Памела Андерсон любит яркие оттенки и часто подчеркивает глаза черным. Однако макияж звездной блондинки нередко выглядит неряшливо: размазанные губы, глаза и нарисованные узкие брови.

  • Келли Осборн

Келли Осборн любит розовые оттенки.

Британская певица и ведущая Келли Осборн обожает яркий стиль, часто красит волосы в розовые оттенки, а в макияже подчеркивает и губы, и глаза. Ее эксперименты с фиолетовыми румянами и лиловыми губами получили шквал критики.

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