Макияж на Новый год. 5 трендов, которые помогут выглядеть ярко и эффектно

Анна Кравчук
Красота
5 минут
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Макияж на Новый год. 5 трендов, которые помогут выглядеть ярко и эффектно

Неожиданно и довольно стремительно девушки ворвались в период, когда необходимо продумывать свой образ на Новый год. Стоит учитывать, что идеально подобранное платье или брючный костюм, изысканные украшения и новые туфли может легко испортить неактуальный или неудачный макияж. Именно поэтому важно разобраться в тенденциях визажа на 2022 год.

OBOZREVATEL поинтересовался у визажиста Алены Савченко, на какие тренды стоит обратить особое внимание. Эксперт отметила, что использовать яркие цвета, прибегая к смелым решениям, могут даже те девушки, которые планируют в новогоднюю ночь остаться дома, в кругу семьи. Главное – чувствовать себя комфортно.

Яркий кайал или подводка

Сделайте акцент на глазах с помощью кайала – контурного мягкого косметического карандаша для подводки. Этот недорогой инструмент станет настоящей находкой в косметичке каждой дамы. Не стоит пугаться ярких оттенков, однако подбирать цвет следует осторожно. Голубоглазым красоткам подойдет яркий розовый или нежный персиковый, кареглазым будет красиво с насыщенным синим контуром снизу, а обладательницы зеленых глаз могут поэкспериментировать с лиловым.

Видео дня

С помощью яркого кайала или подводки можно сделать нетрадиционную стрелку снизу, в виде капель сверху или вовсе геометрические элементы сбоку.

Яркий кайал или подводка
Яркий кайал или подводка
Яркий кайал или подводка
Яркий кайал или подводка
Яркий кайал или подводка

Ваши глаза – холст

Используйте глаза как свой собственный холст. Возьмите набор кистей, пару палитр и приступайте к работе. Смешайте столько оттенков, сколько хотите, и добавьте весь блеск. Возможности безграничны! Это может быть нежно-розовый смоки с оттенками золотого, тяжелый металл или неоновые акценты.

Ваши глаза – холст
Ваши глаза – холст
Ваши глаза – холст
Ваши глаза – холст

"Хлопай ресницами и взлетай"

Длинные и пышные ресницы – это всегда красиво и эффектно. Если природа наградила вас такими, то просто подчеркните их тушью. Предпочтение, к слову, стоит отдать коричневой косметике, а не черной. Не стесняйтесь использовать и накладные ресницы. Причем это могут быть разноцветные волоски с L-изгибом или даже яркие маленькие перья.

Пышные ресницы
Пышные ресницы
Пышные ресницы
Пышные ресницы

Акцент на губы

Довольно часто девушки бояться "играть" с губами, предпочитая оставить их естественного бледно-розового цвета или вовсе накрасить бежевым карандашом под тон кожи. В этом году не стоит оставлять улыбку без внимания, потому смело красьте губы глубоким бордовым, соблазнительным красным, нежным розовым или же дерзким коричневым.

Акцент на губы
Акцент на губы
Акцент на губы

Макияж без макияжа

Вот он – главный тренд 2021-го, а теперь еще и 2022 года. Макияж без макияжа – это монохромный образ с использованием персиковых румян, блестящего хайлайтера и едва заметного лайнера для глаз. Никаких насыщенных черных стрелок и минимум цветов. Его уже полюбили миллионы красавиц по всему миру, поскольку натуральность остается основной тенденцией на протяжении многих лет. Если есть страх выглядеть "слишком просто" – купите массивные сережки или украшение для волос. Они создадут необходимый контраст и гармонию в образе.

Макияж без макияжа
Макияж без макияжа
Макияж без макияжа
Макияж без макияжа

Ранее OBOZREVATEL писал, что в начале 2022 года среди трендовых приемов макияжа будут натуральные цвета губ, блестки, разнообразные стрелки, яркие тени для глаз и др. Бьюти-тенденции будут разнообразными и каждый сможет подобрать себе то, что выразит его индивидуальность. Подробнее – в нашем материале.

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