Макияж на Новый год. 5 трендов, которые помогут выглядеть ярко и эффектно

Неожиданно и довольно стремительно девушки ворвались в период, когда необходимо продумывать свой образ на Новый год. Стоит учитывать, что идеально подобранное платье или брючный костюм, изысканные украшения и новые туфли может легко испортить неактуальный или неудачный макияж. Именно поэтому важно разобраться в тенденциях визажа на 2022 год.

OBOZREVATEL поинтересовался у визажиста Алены Савченко, на какие тренды стоит обратить особое внимание. Эксперт отметила, что использовать яркие цвета, прибегая к смелым решениям, могут даже те девушки, которые планируют в новогоднюю ночь остаться дома, в кругу семьи. Главное – чувствовать себя комфортно.

Яркий кайал или подводка

Сделайте акцент на глазах с помощью кайала – контурного мягкого косметического карандаша для подводки. Этот недорогой инструмент станет настоящей находкой в косметичке каждой дамы. Не стоит пугаться ярких оттенков, однако подбирать цвет следует осторожно. Голубоглазым красоткам подойдет яркий розовый или нежный персиковый, кареглазым будет красиво с насыщенным синим контуром снизу, а обладательницы зеленых глаз могут поэкспериментировать с лиловым.

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С помощью яркого кайала или подводки можно сделать нетрадиционную стрелку снизу, в виде капель сверху или вовсе геометрические элементы сбоку.

Ваши глаза – холст

Используйте глаза как свой собственный холст. Возьмите набор кистей, пару палитр и приступайте к работе. Смешайте столько оттенков, сколько хотите, и добавьте весь блеск. Возможности безграничны! Это может быть нежно-розовый смоки с оттенками золотого, тяжелый металл или неоновые акценты.

"Хлопай ресницами и взлетай"

Длинные и пышные ресницы – это всегда красиво и эффектно. Если природа наградила вас такими, то просто подчеркните их тушью. Предпочтение, к слову, стоит отдать коричневой косметике, а не черной. Не стесняйтесь использовать и накладные ресницы. Причем это могут быть разноцветные волоски с L-изгибом или даже яркие маленькие перья.

Акцент на губы

Довольно часто девушки бояться "играть" с губами, предпочитая оставить их естественного бледно-розового цвета или вовсе накрасить бежевым карандашом под тон кожи. В этом году не стоит оставлять улыбку без внимания, потому смело красьте губы глубоким бордовым, соблазнительным красным, нежным розовым или же дерзким коричневым.

Макияж без макияжа

Вот он – главный тренд 2021-го, а теперь еще и 2022 года. Макияж без макияжа – это монохромный образ с использованием персиковых румян, блестящего хайлайтера и едва заметного лайнера для глаз. Никаких насыщенных черных стрелок и минимум цветов. Его уже полюбили миллионы красавиц по всему миру, поскольку натуральность остается основной тенденцией на протяжении многих лет. Если есть страх выглядеть "слишком просто" – купите массивные сережки или украшение для волос. Они создадут необходимый контраст и гармонию в образе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в начале 2022 года среди трендовых приемов макияжа будут натуральные цвета губ, блестки, разнообразные стрелки, яркие тени для глаз и др. Бьюти-тенденции будут разнообразными и каждый сможет подобрать себе то, что выразит его индивидуальность. Подробнее – в нашем материале.