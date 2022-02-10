7 звезд, которые гордятся недостатками во внешности. Фото

Каждая девушка во внешности видит недостатки: кривые зубы, большие уши и неидеальную кожу. Однако некоторые голливудские звезды считают эти особенности своими изюминками.

Селебрити гордятся своей красотой и не позволяют ретушировать фотографии. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые не стесняются своей природной красоты.

Кира Найтли – зубы

Британская актриса Кира Найтли хоть и является одной из самых популярных звезд Голливуда, однако не обладает идеальной голливудской улыбкой. У звезды неровные передние зубы, но она отказывается от брекетов. Это не мешает ей получать главные роли в фильмах. Актриса пропагандирует бодипозитив и просит фотографов не наносить ретушь на фото.

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Пэрис Хилтон – асимметрия глаз

Американская актриса Пэрис Хилтон является секс-символом Голливуда, хотя у нее сильно нависшее веко, которое звезды обычно корректируют с помощью пластики. Пэрис научилась прятать ассиметричный взгляд за умелым макияжем. Звезда не делает блефаропластику, потому что опасается осложнений операции.

Кристен Стюарт – лопоухость

Актриса Кристен Стюарт никогда не стеснялась своих ушей. Звезда Голливуда носит стрижку пикси, которая наоборот открывает ее лопухость. Когда волосы актрисы отрастают, она с удовольствием заплетает высокие пучки.

Селена Гомес – шрам

Певица Селена Гомес в детстве перенесла трансплантацию почек, после чего у нее осталось несколько шрамов на теле. Самый большой из них – на внутренней стороне правого бедра. Раньше звезда стеснялась, а сейчас часто публикует фото в купальнике, демонстрируя свою особенность.

Меган Фокс – широкие ногти

Красивые руки – одна из черт ухоженной девушки. У актрисы Меган Фокс с детства брахидактилия, ее большие пальцы гораздо короче других, а ногти на них – слишком широкие. Звезда не стесняется делать яркий маникюр и позировать для фотосессии с руками у лица.

Кейт Босворт – разный цвет глаз

Актриса Кейт Босворт – самая известная из всех знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубый, а другой — голубовато-карий. Экстравагантная особенность внешности гармонично сочетается со светлыми волосами и фарфоровой кожей.

Винни Харлоу – витилиго

Канадская темнокожая девушка Винни Харлоу с редкой болезнью витилиго стала популярной на весь мир. В детстве из-за особого цвета кожи она хотела покончить с жизнью, а сейчас Винни является одной из самых востребованных моделей в мире. Харлоу гордится своей внешностью, обожает шагать по подиумам в белье и устраивает фотосессии в купальниках.

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