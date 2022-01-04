Подходят всем. 8 стильных платьев, которые помогут скрыть недостатки фигуры

Есть такие фасоны платьев, которые отлично скрывают недостатки фигуры любой красавицы. Обычно их демонстрируют герцогини, звезды и первые леди.

Их гардероб продуман стилистами до мелочей, основываясь на актуальных трендах и особенностях тела, сообщает РБК. Обычно для своих образов знаменитые женщины выбирают нечто простое, что дает возможность их фанатам с легкостью подыскать альтернативу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Меган Маркл и маленькое черное платье

Жена принца Гарри, в свое время приехавшая в Лондон из шумного Голливуда точно знает, как одеваются самые известные звезды. Для многих торжеств герцогиня Сассекская выбирает классическое маленькое черное платье, подчеркивающее статусность и элегантность женщины.

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Кейт Миддлтон и платье-пиджак

Жизнь герцогини Кембриджской и супруги принца Уильяма почти каждый день состоит из светских и королевских встреч, а также официальных событий с жестким дресс-кодом. Для себя Кейт выбирает разновидности платьев-пиджаков, не облегающих фигуру, а создающих изящный силуэт.

Королева Летиция и платье с запахом

49-летняя королева Испании может похвастаться стройной фигурой в любом наряде, ведь активно занимается спортом каждый день. Однако ее выбор удлиненного платья с запахом говорит о том, что монархиня обдумывает свой гардероб и выбирает варианты, которые не просто подчеркнут талию, но и помогут визуально придать ее фигуре форму "песочных часов".

Принцесса София и платье-рубашка

Мать троих детей шведского короля Филиппа еще во время беременности полюбила свободные платья-рубашки, которые благодаря своему крою скрывают лишние сантиметры на талии. Правильный выбор ткани и цвета может сделать подобный элемент гардероба как повседневным, так и формальным.

Иванка Трамп и платье в бельевом стиле

Дочь 45-го президента США, 40-летняя Иванка Трамп точно знает, что на встречу в Белый Дом не нужно закрывать тело. Платье на тонких бретельках из тонкого шелка будет выглядеть отлично на любой фигуре и придется к месту даже на званом ужине.

Платье с контрастными вставками

Контраст цвета сбоку на платье поможет визуально сузить талию и бедра. Подобную модель стилисты советуют выбирать осторожно, не предпочитая облегающие варианты.

Платья А-силуэта

Расширяющиеся вниз платья эксперты рекомендуют выбирать модницам с широкими бердами. Однотонные платья до колена скроют недостатки в проблемной зоне и заметно удлинят ноги, тем самым сделав силуэт визуально более высоким и стройным.

Вертикальные линии

Платье с геометрическим узором, состоящее из вертикальных линий, заметно сузит фигуру и заберет лишние килограммы. Стилисты советуют выбрать прямой крой с широким поясом, а на ноги обуть каблуки с острым носочком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о "голых" платьях, которые в следующем сезоне станут трендом на красных дорожках и не только.