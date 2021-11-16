5 знаменитых женщин, которые не стесняются седых волос и не красятся. Фото

Мужчины всегда воспринимали поседевшие волосы спокойно. А вот женщины такую натуральность чаще пытаются маскировать краской. Единицы решаются принять и полюбить в себе эти изменения во внешности.

Не так давно актриса Сара Джессика Паркер, актриса культового сериала "Секс в большом городе", в интервью Vogue ответила хейтерам, намекнувшим на возрастные изменения: "Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?". К слову, перезапуск сериала ожидается 9 декабря.

Сара – не единственная звезда, которая не стесняется, а с гордостью демонстрирует седину. Читайте в материале OBOZREVATEL о других знаменитых красавицах, которые не маскируют изменения в цвете волос.

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Американская актриса всегда откровенно говорит, что делала пластические операции и до сих пор не отказывается от инъекций красоты. Но свою седину Джейн не окрашивает. Она довольна цветом, который с возрастом подарила природа.

В одном из своих интервью Фонда сказала: "Я всегда мечтала покраситься в такой оттенок, но он появился сам". Для более ухоженного вида она тонирует волосы: так они становятся блестящими, а также убираются желтоватые и рыжие оттенки.

Актриса Энди не стесняется сниматься в кино и дефилировать красными дорожками с натуральным цветом. На фоне вьющихся волос седые пряди выглядят так, словно Макдауэлл сделала омбре. По словам женщины, она начала седеть на самоизоляции во время пандемии.

Американская актриса, певица и писательница Гвинет не стесняется того, что у нее морщины и седые корни волос. На светских мероприятиях она не скрывает эти изменения во внешности, а в соцсетях часто публикует честные фото, без предварительной обработки. Пэлтроу в одном из своих интервью сказала: "Я искренне люблю перемены в теле. Они – часть меня".

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" несколько лет назад отказалась от окрашивания волос, чтобы они выглядели более естественно. Это не изменило кардинально ее внешность, ведь в начале карьеры актриса имела золотистые вьющиеся пряди.

Американская художница и девушка Киану Ривза тоже решила не маскировать свои седые волосы. Ее останавливает то, что частое окрашивание может привести к раку молочной железы.

Александра поседела после 20 лет. Далее в течение десяти лет окрашивала локоны токсичными красками. После 30 женщина приняла себя такой, как есть: "Мне нравятся изменения и я поддерживаю то, что женщины в любом возрасте могут выбирать, как они хотят выглядеть".

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