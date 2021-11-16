5 знаменитых женщин, которые не стесняются седых волос и не красятся. Фото

Дария Скуб
Дария Скуб
Красота
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5 знаменитых женщин, которые не стесняются седых волос и не красятся. Фото

Мужчины всегда воспринимали поседевшие волосы спокойно. А вот женщины такую натуральность чаще пытаются маскировать краской. Единицы решаются принять и полюбить в себе эти изменения во внешности.

Не так давно актриса Сара Джессика Паркер, актриса культового сериала "Секс в большом городе", в интервью Vogue ответила хейтерам, намекнувшим на возрастные изменения: "Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?". К слову, перезапуск сериала ожидается 9 декабря.

Сара – не единственная звезда, которая не стесняется, а с гордостью демонстрирует седину. Читайте в материале OBOZREVATEL о других знаменитых красавицах, которые не маскируют изменения в цвете волос.

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1. Джейн Фонда (83 года)

Американская актриса всегда откровенно говорит, что делала пластические операции и до сих пор не отказывается от инъекций красоты. Но свою седину Джейн не окрашивает. Она довольна цветом, который с возрастом подарила природа.

В одном из своих интервью Фонда сказала: "Я всегда мечтала покраситься в такой оттенок, но он появился сам". Для более ухоженного вида она тонирует волосы: так они становятся блестящими, а также убираются желтоватые и рыжие оттенки.

Джейн Фонд обожает новый цвет волос.
2. Энди Макдауэлл (63 года)

Актриса Энди не стесняется сниматься в кино и дефилировать красными дорожками с натуральным цветом. На фоне вьющихся волос седые пряди выглядят так, словно Макдауэлл сделала омбре. По словам женщины, она начала седеть на самоизоляции во время пандемии.

Энди Макдауэлл поседела во время самоизоляции в период пандемии.
3. Гвинет Пэлтроу (49 лет)

Американская актриса, певица и писательница Гвинет не стесняется того, что у нее морщины и седые корни волос. На светских мероприятиях она не скрывает эти изменения во внешности, а в соцсетях часто публикует честные фото, без предварительной обработки. Пэлтроу в одном из своих интервью сказала: "Я искренне люблю перемены в теле. Они – часть меня".

Гвинет Пэлтроу не стесняется своих седых волос.
4. Мэрил Стрип (72 года)

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" несколько лет назад отказалась от окрашивания волос, чтобы они выглядели более естественно. Это не изменило кардинально ее внешность, ведь в начале карьеры актриса имела золотистые вьющиеся пряди.

Мэрил Стрип с появлением седых прядей кардинально не изменилась.
5. Александра Грант (48 лет)

Американская художница и девушка Киану Ривза тоже решила не маскировать свои седые волосы. Ее останавливает то, что частое окрашивание может привести к раку молочной железы.

Александра поседела после 20 лет. Далее в течение десяти лет окрашивала локоны токсичными красками. После 30 женщина приняла себя такой, как есть: "Мне нравятся изменения и я поддерживаю то, что женщины в любом возрасте могут выбирать, как они хотят выглядеть".

Александра Грант начала седеть в молодом возрасте, в немного за 20.

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