Сара Джессика Паркер обратилась с обложки Vogue с криком души о седине и морщинах. Фото

Американская актриса Сара Джессика Паркер стала главной героиней декабрьского выпуска журнала Vogue. Звезда появилась перед читателями в роскошных нарядах от именитых кутюрье и высказалась на тему эйджизма.

56-летняя исполнительница роли Кэрри Бредшоу в последнее время приковала к себе немало внимания. Причиной тому стал перезапуск сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That.

Читатели Vogue увидели Паркер на обложке журнала в шикарном наряде из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda. Пышное платье с вышивкой впервые показали миру в начале этого года в Венеции. Но внимание людей привлек не изысканный цветочный орнамент и даже не многослойность юбки, а прическа актрисы. Точнее, ее волосы. Паркер не стыдится старения, ведь считает это естественным процессом, поэтому гордо демонстрирует на фото седину.

А вот многие "фанаты" Сары такую смелость звезды не разделяют. В интервью для Vogue актриса рассказала, что была шокирована количеством негативных комментариев в свой адрес из-за продолжения съемок "Секса в большом городе". Хейтеры писали Паркер и ее подругам, что они слишком постарели за прошедшие 20 лет, так что сериал утратит присущий ему девичий флер.

Сама же актриса считает эйджизм не возрастной дискриминацией, а "женоненавистничесвтом", ведь в адрес мужчин подобных комментариев она не наблюдает.

"Седые волосы! У нее есть седые волосы? Я сижу с Энди Коэном, у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Я не знаю, что вам сказать, народ! Особенно в социальных сетях. Каждому есть что написать: "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в полном порядке в своем возрасте. Складывается впечатление, будто им почти нравится, когда мы испытываем боль от того, кем мы являемся сегодня. Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я буду с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?", – заявила Паркер в интервью Vogue.

На страницах журнала любимица миллионов в который раз доказала, что возраст не мешает ей оставаться женственной и привлекательной. В нарядах от Alexander McQueen и Fendi, а также в украшениях от Dior и шляпе от Valentino, Сара Джессика Паркер выглядит также роскошно, как и 20 лет назад.

Коротко о звезде:

Сара Джессика Паркер – американская актриса и продюсер.

Родилась 25 марта 1965 года.

Известна ролью Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

