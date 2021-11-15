10 звезд-веганов рассказали, почему отказались от мяса

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Диета и фитнес
5 минут
1,6 т.
Певицы отказались от мяса

Еще десять лет назад веганство не было настолько распространено в мире. А сейчас миллионы людей отказались от продуктов животного происхождения, в том числе многие украинские и голливудские знаменитости.

В соцсетях звезды часто делятся своими историями, как они стали сыроедами, вегетарианцами и веганами. Они считают, что отказ от продуктов животного происхождения улучшает здоровье. Некоторые решились изменить рацион ради заботы об окружающей среде.

OBOZREVATEL рассказывает об известных селебрити, которые не употребляют мясных продуктов.

  • Кэти Перри

Кэти Перри вместе с собачкой стали веганами.
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Певица Кэти Перри в 2021 году поделилась в своем Twitter, что на 95% готова стать веганом. Звезда уже давно борется за этическое отношение к животным на планете. А недавно Кэти инвестировала сбережения в компанию Impossible Foods, которая занимается изготовлением заменителей мяса. Теперь она не только не употребляет мясо, но и молоко, рыбу и яйца. Кроме того, Кэти Перри своего пса Наггета перевела на вегетарианский рацион.

  • Jerry Heil

Jerry Heil не ест мясо.

Украинская певица Jerry Heil давно уже является сыроедом. У нее осталась травма из детства, потому что с ранних лет наблюдала, как родители убивают свиней, а потом продают на рынке. Яна (настоящее имя певицы) стала вегетарианкой, но ее отец решил, что девочка заболела и отвел к психологу. Только через несколько лет мама с отцом смирились с решением дочери.

  • Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон является веганом.

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что отказался от мяса ради собственного здоровья. Дело в том, что после веганской диеты Джеймс ни разу не заболел. Позже Кэмерон вместе с женой создали компанию Verdient Foods в Канаде, которая занимается изготовлением еды на основе растительного протеина.

  • Джессика Честейн

Джессика Честейн стала веганкой.

Актрису Джессику Честейн заставили стать веганкой проблемы со здоровьем. Звезда поделилась, что в подростковом возрасте у нее был очень высокий уровень холестерина, и врачи настояли на том, чтобы Джессика перешла на растительную пищу.

  • MARUV

MARUV отказалась от мяса и морепродуктов

Украинская исполнительница MARUV отказалась от мяса, чтобы сбросить лишние килограммы. Через несколько недель вегетарианской диеты звезда похудела на 8 килограммов, и после этого решила не есть еще и морепродукты. Очень редко певица может себя побаловать сырами.

  • Сэйди Синк

Сэйди Синк стала веганкой.

Звезда сериала "Очень странные дела" Сэйди Синк стала вегетарианкой в 13 лет после того, как посмотрела фильм "Корпорация Еда". Эта кинолента о мясной промышленности побудила многих людей отказаться от продуктов животного происхождения. Сейчас актриса является веганкой.

  • Билли Айлиш

Билли Айлиш с детства является вегетарианкой.

Певицу Билли Айлиш с детства воспитывали вегетарианкой. Звезда за свои 19 лет никогда не пробовала мясо. А в подростковом возрасте она еще и полностью отказалась от других продуктов животного происхождения. Главная цель Билли – сохранение жизни всех видов на планете.

  • Антон Савлепов

Антон Савлепов стал веганом.

Солист украинской группы "Агонь" Антон Савлепов стал веганом благодаря друзьям, которые пропагандировали здоровый образ жизни и отказ от продуктов животного происхождения. Исполнитель рассказал, что мясная пища забирает много сил и энергии. Антону всегда не хватало качественной вегетарианской еды в киевских ресторанах, поэтому он решил открыть собственный веганский сэндвич-бар ORANG+UTAN.

  • Майли Сайрус

Майли Сайрус стала веганом.

Певица Майли Сайрус пропагандирует веганство в Instagram. Всемирная организация PETA, ведущая борьбу за гуманное отношение к животным, назвала Майли "самым сексуальным веганом" в 2015 году. Отказаться от мяса подтолкнули ее домашние любимцы – рыбка и свинья. Звезда считает, что они очень умные и живут не для того, чтобы быть съеденными человеком.

  • Анна Кошмал

Анна Кошмал не ест продукты животного происхождения.

Украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал тоже веган. Даже во время беременности она соблюдала диету. Актриса рассказала, что осознала, какой вред животный белок наносит здоровью человека, а скотоводство – планете.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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