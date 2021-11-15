10 звезд-веганов рассказали, почему отказались от мяса

Еще десять лет назад веганство не было настолько распространено в мире. А сейчас миллионы людей отказались от продуктов животного происхождения, в том числе многие украинские и голливудские знаменитости.

В соцсетях звезды часто делятся своими историями, как они стали сыроедами, вегетарианцами и веганами. Они считают, что отказ от продуктов животного происхождения улучшает здоровье. Некоторые решились изменить рацион ради заботы об окружающей среде.

OBOZREVATEL рассказывает об известных селебрити, которые не употребляют мясных продуктов.

Кэти Перри

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Певица Кэти Перри в 2021 году поделилась в своем Twitter, что на 95% готова стать веганом. Звезда уже давно борется за этическое отношение к животным на планете. А недавно Кэти инвестировала сбережения в компанию Impossible Foods, которая занимается изготовлением заменителей мяса. Теперь она не только не употребляет мясо, но и молоко, рыбу и яйца. Кроме того, Кэти Перри своего пса Наггета перевела на вегетарианский рацион.

Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil давно уже является сыроедом. У нее осталась травма из детства, потому что с ранних лет наблюдала, как родители убивают свиней, а потом продают на рынке. Яна (настоящее имя певицы) стала вегетарианкой, но ее отец решил, что девочка заболела и отвел к психологу. Только через несколько лет мама с отцом смирились с решением дочери.

Джеймс Кэмерон

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что отказался от мяса ради собственного здоровья. Дело в том, что после веганской диеты Джеймс ни разу не заболел. Позже Кэмерон вместе с женой создали компанию Verdient Foods в Канаде, которая занимается изготовлением еды на основе растительного протеина.

Джессика Честейн

Актрису Джессику Честейн заставили стать веганкой проблемы со здоровьем. Звезда поделилась, что в подростковом возрасте у нее был очень высокий уровень холестерина, и врачи настояли на том, чтобы Джессика перешла на растительную пищу.

MARUV

Украинская исполнительница MARUV отказалась от мяса, чтобы сбросить лишние килограммы. Через несколько недель вегетарианской диеты звезда похудела на 8 килограммов, и после этого решила не есть еще и морепродукты. Очень редко певица может себя побаловать сырами.

Сэйди Синк

Звезда сериала "Очень странные дела" Сэйди Синк стала вегетарианкой в 13 лет после того, как посмотрела фильм "Корпорация Еда". Эта кинолента о мясной промышленности побудила многих людей отказаться от продуктов животного происхождения. Сейчас актриса является веганкой.

Билли Айлиш

Певицу Билли Айлиш с детства воспитывали вегетарианкой. Звезда за свои 19 лет никогда не пробовала мясо. А в подростковом возрасте она еще и полностью отказалась от других продуктов животного происхождения. Главная цель Билли – сохранение жизни всех видов на планете.

Антон Савлепов

Солист украинской группы "Агонь" Антон Савлепов стал веганом благодаря друзьям, которые пропагандировали здоровый образ жизни и отказ от продуктов животного происхождения. Исполнитель рассказал, что мясная пища забирает много сил и энергии. Антону всегда не хватало качественной вегетарианской еды в киевских ресторанах, поэтому он решил открыть собственный веганский сэндвич-бар ORANG+UTAN.

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус пропагандирует веганство в Instagram. Всемирная организация PETA, ведущая борьбу за гуманное отношение к животным, назвала Майли "самым сексуальным веганом" в 2015 году. Отказаться от мяса подтолкнули ее домашние любимцы – рыбка и свинья. Звезда считает, что они очень умные и живут не для того, чтобы быть съеденными человеком.

Анна Кошмал

Украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал тоже веган. Даже во время беременности она соблюдала диету. Актриса рассказала, что осознала, какой вред животный белок наносит здоровью человека, а скотоводство – планете.

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