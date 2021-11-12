"И просто так": вышел официальный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео

В сети появился официальный тизер сериала "И просто так..." – сиквела "Секса в большом городе". В коротком ролике авторы продолжения культовой истории намекнули, что на главных героев ждут важные изменения и они будут разворачиваться на фоне современного мира.

Видео от стриминговой американской платформы HBO Max появилось в пятницу, 12 ноября, в YouTube. Премьера первой серии запланирована на 9 декабря 2021 года (чтобы посмотреть тизер, доскролльте страницу до конца).

В главных ролях сиквела появятся актрисы Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк).

В то же время героиню Саманту Джонс, которую играла Ким Кэтролл, зрители не увидят. Вместо нее в "И просто так..." появится бесполый комик Че Диаса. Его роль исполнит актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес.

Видео дня

Судя по тизеру, на фанатов "Секса в большом городе" ждет новая порция смешных эпизодов и, конечно же, романтических любовных приключений.

Если в оригинальном сериале были показаны женщины, преодолевшие сложную реальность жизни в возрасте 30 лет, то в сиквеле, по словам HBO, отображены еще более сложные взаимоотношения 50-летних главных героинь с миром.

Планируется, что продолжение сериала будет включать в себя 10 эпизодов по 30 минут.

Над сиквелом работал и 66-летний Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига. О том, как проходили съемки одного из эпизодов с участием знаменитого актера, читайте по ссылке.

Предлагаем посмотреть новый официальный тизер:

Напомним, что "Секс в большом городе" (шесть сезонов или 94 серии) выходил на телеканале HBO в 1998-2004 годах. По сериалу сняли два фильма (2008 и 2010 годы).

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре этого года умер 57-летний Уилли Гарсон, который играл Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Зрители смогут увидеть его в новых эпизодах "И просто так...".