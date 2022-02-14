5 комнатных растений с мощным успокаивающим эффектом

Комнатные растения – прекрасный декор для интерьера. Однако, кроме эстетической функции, они также оказывают положительное влияние на психическое здоровье людей.

Как пишет Express, особенно домашняя зелень помогает тем, кто испытывает стресс. Эксперты по растениям из B Well CBD перечислили самые лучшие из тех, которые помогают справиться с депрессией.

Лаванда

Ее непревзойденный запах успокаивает и помогает расслабиться. Эксперты утверждают, что природные свойства лаванды позитивно влияют на раздраженных детей, уменьшают симптомы беспокойства и улучшают сон, который позволит проснуться полностью обновленным. Также запах лаванды снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

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Алоэ вера

Это растение способно помочь при проблемах с психическим здоровьем и справиться с головной болью. А благодаря противовоспалительным свойствам гель, который содержится в цветке, часто используется для естественного исцеления. Хотя помимо этого, он отлично подходит для очистки воздуха, чем и улучшает как психическое, так и физическое благополучие.

Зеленый лук

Это отличное дополнение к любому дому, которое улучшает функции памяти и предотвращает болезнь Альцгеймера, а также слабоумие. Кроме вкусной добавки к пищи, его природные свойства блокируют химическое вещество, которое препятствует выработке серотонина и дофамина. Поэтому он отлично подходит для устранения депрессии, борьбы с нарушениями памяти и улучшения сна.

Хризантема

Изысканные цвета этого растения добавляют интерьеру яркости, а помимо этого помогают уменьшить беспокойство и стресс. Хризантемы часто бросают в чай, чтобы помочь телу расслабиться и ускорить процесс метаболизма.

Ромашка

Невероятно популярная трава, которую часто используют в лечебных целях, отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией. Пары цветка попадают в мозг и уменьшают напряжение и стресс, а также производят мягкий седативный эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, назвал пять комнатных растений, которые выводят токсины из воздуха и улучшают сон.