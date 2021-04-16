10 вещей, которые моментально создадут уют в доме

Дом – это место силы, где должно быть уютно, тепло и комфортно. Важно, чтобы вещи, которые окружают нас, приносили не только пользу, но и внутреннее спокойствие.

Ощущение комфортного жилья появляется не из-за дорогого ремонта или дизайнерского интерьера, а благодаря простым деталям. OBOZREVATEL собрал 10 вещей, которые сделают ваш дом уютным.

Аромат

Первое, на что обращают внимание гости, заходя в ваш дом – запах. Хороший аромат улучшит настроение, поможет расслабиться и даже имеет лечебный эффект.

Цветы и растения

Живые растения превращают пустую комнату в уютный уголок. Вазоны не только украшают дом, но увлажняют и очищают воздух. В квартире с цветами всегда легче дышать.

Фото и картины

Развесить в доме семейные фото можно по-разному: коллажи, фотообои, картины, мозаика, семейное дерево. Если красиво все оформить, памятные моменты придадут квартире ощущение семейного тепла.

Свечи

В комнате свечи можно поставить на стол, полку или подоконник. Огонь в квартире создает ощущение особого уюта, тепла и спокойствия.

Книги

Уголок для чтения в доме делает жилье более опрятным. Удобное кресло, мягкое покрывало, книги и теплый свет сделают из комнаты стильную картинку, как в Instagram.

Качественный свет

От освещения зависит восприятие вашей квартиры. Даже если в доме хороший ремонт – тусклый свет может испортить общую картину. К выбору люстры стоит подходить ответственно. Хрустальные в гостиной излучают много теплого света. В помещениях, где вы работаете, надо установить дополнительные точечные светильники, чтобы не портить зрение. На кухне комфортнее готовить с ярким светом.

Посуда

Красивая посуда показывает гостям, что в доме хорошая и опрятная хозяйка. Гораздо приятнее принимать пищу из привлекательных тарелок, которые в одном тоне с кухней, чем есть из старых и надбитых мисок.

Природные материалы

Деревянные изделия, предметы из камня, лен и шелк в предметах текстиля привнесут в дом уют. Шторы, сотканные из натуральных тканей, делают комнату стильной.

Текстиль

Если в доме часто остаются гости на ночь – у вас должны быть новые и свежие комплекты постельного белья. Спальное место стоит украсить пледом в тон с интерьером комнаты.

Декор

Вещи на полках много рассказывают о хозяевах дома. Если вы любите путешествовать – соберите коллекцию статуэток-сувениров из мест, которые посещали. Квартиру можно украсить любыми предметами, которые вам по душе. Главное не переборщить с мелочами, чтобы интерьер не выглядел наляписто.

Ранее OBOZREVATEL писал: