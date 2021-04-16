10 речей, які моментально зроблять ваш будинок затишним

Дім – це місце сили, де має бути затишно, тепло та комфортно. Важливо, щоб речі, які оточують нас, приносили не тільки користь, але й внутрішній спокій.

Відчуття комфортної оселі з'являється не через дорогий ремонт чи дизайнерський інтер'єр, а завдяки простим деталям. OBOZREVATEL зібрав 10 речей, які зроблять ваш дім затишним.

Аромат

Перше, на що звертають увагу гості, заходячи у ваш дім, – запах. Приємний аромат покращить настрій, допоможе розслабитися і навіть має лікувальний ефект.

Квіти та рослини

Живі рослини перетворюють порожню кімнату на затишний куточок. Вазони не лише гарно прикрашають дім, але зволожують й очищують повітря. У квартирі з квітами завжди легше дихати.

Фото і картини

Розвішати в будинку сімейні фото можна по-різному: колажі, фотошпалери, картини, мозаїка, родинне дерево. Якщо красиво все оформити, пам'ятні моменти додадуть оселі сімейного тепла.

Свічки

У маленьких приміщеннях свічки можна поставити на стіл, полицю або підвіконня. Вогонь у квартирі створює відчуття особливого затишку, тепла і спокою.

Книги

Затишний куточок для читання робить житло більш охайним. Зручне крісло, м'яке покривало, книги і тепле світло зроблять із кімнати стильну картинку, немов з Instagram.

Якісне світло

Від освітлення залежить сприйняття вашої квартири. Навіть, якщо у домі гарний ремонт – тьмяне світло може зіпсувати загальну картинку. До вибору люстри варто підходити відповідально. Кришталеві у вітальні випромінюють багато теплого світла. У приміщеннях, де ви працюєте, треба встановити додаткові точкові світильники, щоб не псувати зір. На кухні комфортніше готувати з яскравим світлом.

Посуд

Красивий посуд показує гостям, що в будинку хороша та охайна господиня. Набагато приємніше споживати їжу з привабливих тарілок, які в одному тоні з кухнею, ніж їсти зі старих та надщерблених мисок.

Природні матеріали

Дерев'яні вироби, предмети з каменю, льон і шовк у предметах текстилю принесуть у будинок затишок. Штори, виткані з натуральних тканин, роблять кімнату стильною.

Текстиль

Якщо в домі часто залишаються гості на ніч – у вас мають бути нові й свіжі комплекти білизни. Спальне місце варто прикрасити пледом у тон з інтер'єром кімнати.

Декор

Речі на полицях багато розповідають про господарів будинку. Якщо ви любите подорожувати – зберіть колекцію статуеток-сувенірів із місць, які відвідували. Квартиру можна прикрасити будь-якими предметами, які вам до душі. Головне не переборщити з дрібницями, щоб інтер'єр не виглядав наляписто.

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