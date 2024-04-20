"Ждем положительных и быстрых действий в Сенате": Кличко поблагодарил конгрессменов за принятие помощи Украине
Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил конгрессменов обеих партий из Палаты представителей США за позитивное решение касательно финансирования дальнейшей помощи Украине. Он подчеркнул, что наша страна борется за свою свободу и безопасность всего демократического мира.
На голосование в Палате представителей, которое состоялось 20 апреля, городской глава Киева отреагировал в Twitter (X). Он обнародовал пост на английском языке, обращаясь к нашим друзьям за границей.
"Я хотел бы поблагодарить конгрессменов обеих партий за одобрение помощи Украине. Мы с нетерпением ожидаем позитивных и быстрых действий в Сенате. Поддержка наших американских друзей имеет первостепенное значение для обеспечения победы Украины над российским агрессором. Наша страна борется за свою свободу и безопасность всего демократического мира", – написал Виталий Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Палате представителей Конгресса США пакет помощи для Украины утвердили 311 голосами "за" (101 республиканец + 210 демократов). "Против" высказались 112 республиканцев.
– Законопроект еще должен пройти Сенат (финальное голосование, вероятно, состоится 23 апреля), после чего ожидается подписание документа президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
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