Водителей Киева призвали соблюдать правила дорожного движения и парковки: авто могут эвакуировать

Водителей Киева призвали придерживаться правил дорожного движения, парковки, скоростного режима в городе и не создавать аварийных ситуаций. В противном случае автомобили нарушителей могут быть эвакуированы.

Об этом предупредил в Facebook первый заместитель председателя Киевгорадминистрации Николай Поворозник. Он отметил, что на сегодняшний день в столицу уже вернулось более 2,5 млн человек, а значит количество водителей-нарушителей тоже возросло (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я напомню, парковка в столице сегодня бесплатная. Однако это не значит, что нужно бросать свои авто как вздумается. Потому, напоминаю, все авто, которые будут нарушать правила парковки, будут эвакуированы", – подчеркнул Поворозник.

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Он также напомнил о необходимости пропуска авто скорой помощи и гуманитарных грузов.

Напомним: в Киеве зафиксировали снижение количества прибывающих в столицу граждан. Если месяц назад это было около 50 тысяч человек, сегодня до 20 тысяч. Киевлян еще раз призвали не спешить с возвращением в столицу. Такая просьба продиктована соображениями безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей Киева призвали пользоваться общественным транспортом. Это необходимо для того, чтобы обеспечить потребность в горючем защитников Украины.