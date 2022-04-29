Киевлян призвали пользоваться общественным транспортом: топливо необходимо защитникам Украины

Жителей Киева призвали пользоваться общественным транспортом. Это необходимо для того, чтобы обеспечить потребность в горючем защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице увеличилось количество частных автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Киевлян призывают не передвигаться на частном автотранспорте без крайней необходимости, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных. Жителей столицы просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", – отметили в пресс-службе.

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В КГГА напомнили, что в столице работают:

140 автобусов на 62 маршрутах;

70 трамваев на 16 маршрутах;

77 троллейбусов на 25 маршрутах.

Частные перевозчики осуществляют перевозки на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов. Метрополитен работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Перечень актуальных маршрутов можно посмотреть по ссылке.

Отметим, как сообщили в социальных сетях, в связи с увеличением количества частных автомобилей имеются проблемы с бензином, из-за чего на АЗС возникают очереди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области оптимизируют сеть блокпостов для увеличения пропускной способности дорог. Таких сооружений в регионе стало наполовину меньше.