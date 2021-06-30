В центре Киева во время движения загорелся Mercedes. Видео

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого сгорел Mercedes. Автомобиль вспыхнул прямо на дороге.

Инцидент случился возле ЦУМа. Кадры происшествия в сети опубликовали 30 июня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщается на Facebook-странице Главного управления ГСЧС в Киеве, звонок о пожаре поступил в 17:03. К 17:21 возгорание было локализовано, а в 17:25 – ликвидировано.

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В ведомстве уточнили, что автомобиль загорелся во время движения.

Пострадавших и жертв нет. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

К ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

(Видео Instagram – carabaas)

Накануне в столице молния ударила в автомобиль, в результате чего машина врезалась в дерево. ДТП спровоцировало пробку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 25 июня произошел пожар в медицинском центре.