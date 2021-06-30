На Киевщине молния попала в автомобиль и спровоцировала аварию. Фото

В городе Кагарлык Киевской области 29 июня во время грозы молния ударила в двигавшийся автомобиль. В результате ЧП машина столкнулась с деревом.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, транспортное средство заблокировало проезжую часть из-за чего там образовалась пробка.

"Непогода бушует. На Киевщине в городе Кагарлык молния попала в авто, которое двигалось по дороге – после этого машину ударилась в дерево. В салоне были 4 пассажиров – к счастью, все живы. После удара машину развернуло на проезжей части – движение было парализовано в обе стороны", – говорится в сообщении.

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Отметим, на выезде из Киева 29 июня сильный ветер повалил на проезжую часть рекламный щит. В результате происшествия пострадал один человек. Также механические повреждения получили два автомобиля.

Напомним, 29 июня на Харьков обрушился мощный ливень, а в Запорожье выпал крупный град. В Полтаве ветер был такой силы, что буря повалила дерево.

Добавим, синоптики рассказали, что погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Второй месяц лета обещает температуру воздуха до +40 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 июня, в селе Белогородка Киевской области молния попала в частный дом. В результате происшествия загорелась крыша здания.