В Киеве в результате падения обломков ракеты РФ возникло возгорание: детали вражеской атаки. Фото

Во время воздушной атаки России по Украине утром 9 мая в воздушном пространстве Киева защитники сбили ряд вражеских ракет. В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе, о пострадавших информации нет.

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Воздушная тревога в столице и регионе длилась примерно с 04:00 до 06:00 вторника. Детали атаки и ее последствий рассказали в Киевской городской военной администрации (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Первые взрывы в Киеве прогремели около пяти утра, а самый мощный жители услышали примерно в 05:20. Некоторые указывали на сильную взрывную волну, от которой затряслись окна в квартирах, кое-где сработали "сигналки" авто.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – объяснили в КМВА.

Во время этого жители столицы прятались в подземке, перешедшей в режим работы укрытия. Укутавшись в спальники, люди спали на полу.

За несколько минут до отбоя тревоги в КМВА указали на предварительные последствия сбития вражеских ракет над столицей. Пока известно, что в Голосеевском районе падение обломков во двор частного дома привело к возгоранию. Информация еще не проверяется.

"Пылающий обломок погасили. Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте", – сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, в Шевченковском районе были обнаружены обломки на проезжей части. О пострадавших информации тоже не поступало.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая. Она была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"С максимальной плотностью и мощностью нападения именно до 9 мая! Это проявление настоящего культа "Подобесия" – со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!" – указал он, подчеркнув, что планы врага истощить ПВО Киева, как и его потуги на фронте, провалились.

Так, выпущенные российские крылатые ракеты, вероятнее всего, типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично – предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских целей.

"Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков. Информация обновляется и уточняется. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян! Киев снова выстоял и устоит в будущем! Несмотря на все попытки реш*зма нас уничтожить! Мы возобновим мир в Украине после нашей Победы! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – заявил Попко.

"Данные предыдущие, уточняются! Воздушная тревога продолжается! До отбоя находитесь в укрытиях!" – призвал начальник КМВА Сергей Попко, а уже через несколько минут по Украине пошли отбои тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 8 мая, Россия запустила по Киеву 35 "Шахедов". Защитники неба сбили все дроны-камикадзе, однако падение их обломков привело к повреждениям и пострадавшим в нескольких районах.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что это была самая массовая атака врага дронами на город. Кадры ее последствий смотрите по ссылке.

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